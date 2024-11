Alors qu’il avait prévu de se rendre en personne au Palais des Sports de Malaga pour rendre un dernier hommage au plus rival de sa carrière en cas de quali­fi­ca­tion de l’Espagne en demi‐finales de Coupe Davis, Novak Djokovic a été, comme tout le monde ce mardi soir, pris de court suite à l’éli­mi­na­tion de l’équipe espagnole.

Heureusement, le Serbe était l’un des témoins prin­ci­paux sur la vidéo d’adieu diffusée en l’hon­neur de Rafael Nadal. Et comme il y a un mois au moment de l’an­nonce de la retraite de Rafa, Nole lui a rendu un bel hommage.

« Ta téna­cité, ton esprit combatif, l’énergie que tu as apportée, la puis­sance, ce sont des choses qui seront étudiées et trans­mises à de nombreuses géné­ra­tions à venir. J’ai été très honoré et excité d’être ton rival. L’incroyable énergie que tu appor­tais sur le court manquera au monde du tennis et du sport. Il y a beau­coup à célé­brer. Merci beau­coup et bonne chance, mon ami. »