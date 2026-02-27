Vainqueur de la « Monf » en deux sets 6–3, 6–3, obte­nant grâce à ce succès le futur meilleur clas­se­ment de sa carrière, Valentin a tenu aussi à rendre un vif hommage à Gaël qui vit sa dernière saison sur le circuit pro.

« Le souvenir que je garderai de Monfils est qu’il se battait toujours. Il pouvait y avoir des matchs où il ne jouait pas bien, mais il glis­sait toujours, courait, sautait, il mettait toujours une balle de plus. Et dans le tennis, parfois, c’est de cela qu’il s’agit. Je ne l’ai pas croisé souvent, car je n’ai pas autant d’an­nées que lui, mais dès le premier jour il a été très sympa avec moi, il salue toujours et j’ai beau­coup de respect pour lui »

Eliminé en quart face à Nakashima, le Monégasque continue son appren­tis­sage du plus haut niveau.