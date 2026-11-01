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Le très gros coup du crack fran­çais, Moïse Kouame, juste avant le Rolex Paris Masters !

Par
Baptiste Mulatier
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À seule­ment 17 ans, Moïse Kouame a remporté à Brest son premier titre en Challenger grâce à une victoire au jeu décisif en finale ce dimanche contre le 105e mondial Martin Damm : 6–4, 6–7(5), 7–6(4), en 2h21 de jeu. 

Grâce à cet accom­plis­se­ment, qui confirme une très belle saison de sa part, le grand espoir du tennis fran­çais va grimper de 44 places pour s’installer au 132e rang mondial.

Moïse Kouame va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il est invité dans le grand tableau. Il sera en pleine confiance pour affronter au premier tour le récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial).

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 17:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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