À seule­ment 17 ans, Moïse Kouame a remporté à Brest son premier titre en Challenger grâce à une victoire au jeu décisif en finale ce dimanche contre le 105e mondial Martin Damm : 6–4, 6–7(5), 7–6(4), en 2h21 de jeu.

A day Kouame will never forget 🥹



The 17‐year‐old battles past Damm 6–4, 6–7(5), 7–6(4) to claim his first career ATP Challenger title !#ATPChallenger | 🇫🇷 Brest pic.twitter.com/jKFVnedGaB — ATP Challenger (@ATPChallenger) November 1, 2026

Grâce à cet accom­plis­se­ment, qui confirme une très belle saison de sa part, le grand espoir du tennis fran­çais va grimper de 44 places pour s’installer au 132e rang mondial.

📊 Les plus jeunes joueurs fran­çais 🇫🇷 ayant remporté un titre en Challenger :

🥇 Richard Gasquet 🇫🇷 : 16 ans et 19 jours

🥈 Richard Gasquet 🇫🇷 : 16 ans et 271 jours

🥉 Richard Gasquet 🇫🇷 : 16 ans et 313 jours

4⃣ Richard Gasquet 🇫🇷 : 17 ans et 18 jours

5⃣ Fabrice Santoro 🇫🇷 : 17… pic.twitter.com/KnbtPJJWD6 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 1, 2026

Moïse Kouame va désor­mais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il est invité dans le grand tableau. Il sera en pleine confiance pour affronter au premier tour le récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial).