À seulement 17 ans, Moïse Kouame a remporté à Brest son premier titre en Challenger grâce à une victoire au jeu décisif en finale ce dimanche contre le 105e mondial Martin Damm : 6–4, 6–7(5), 7–6(4), en 2h21 de jeu.
Grâce à cet accomplissement, qui confirme une très belle saison de sa part, le grand espoir du tennis français va grimper de 44 places pour s’installer au 132e rang mondial.
Moïse Kouame va désormais se tourner vers le Rolex Paris Masters, où il est invité dans le grand tableau. Il sera en pleine confiance pour affronter au premier tour le récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina (15e mondial).
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.