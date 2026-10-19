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Le vain­queur de Shanghaï fête ça en bonne compa­gnie avec Roger Federer !

Par
Antoine Trupiano
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Alejandro Davidovich Fokina a remporté hier le plus beau titre de sa carrière en s’im­po­sant en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son jeune compa­triote Rafael Jódar.

Après cette magni­fique victoire, l’Espagnol a partagé une photo sur les réseaux sociaux, sur laquelle on le retrouve en train de célé­brer son sacre avec son équipe, mais égale­ment en compa­gnie d’un invité de marque : Roger Federer.

Présent dans les tribunes pour assister à la finale, le Maestro suisse a visi­ble­ment prolongé le plaisir en parti­ci­pant aux célé­bra­tions du nouveau champion.

Sur le cliché, on peut notam­ment aper­ce­voir Davidovich Fokina, un verre de cham­pagne à la main, aux côtés de la légende aux 20 titres du Grand Chelem.

Une photo qui restera certai­ne­ment un très beau souvenir pour l’Espagnol…

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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