Alejandro Davidovich Fokina a remporté hier le plus beau titre de sa carrière en s’im­po­sant en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son jeune compa­triote Rafael Jódar.

Après cette magni­fique victoire, l’Espagnol a partagé une photo sur les réseaux sociaux, sur laquelle on le retrouve en train de célé­brer son sacre avec son équipe, mais égale­ment en compa­gnie d’un invité de marque : Roger Federer.

Présent dans les tribunes pour assister à la finale, le Maestro suisse a visi­ble­ment prolongé le plaisir en parti­ci­pant aux célé­bra­tions du nouveau champion.

Sur le cliché, on peut notam­ment aper­ce­voir Davidovich Fokina, un verre de cham­pagne à la main, aux côtés de la légende aux 20 titres du Grand Chelem.

El hígado de Foki hoy me da que va a sufrir JAAJAJ.



A disfrutar coño ! pic.twitter.com/Rs1mf05kJL — EL MANICOMIO DE FOKINA 🤪🎾 (@Miguelcmm1) October 18, 2026

Une photo qui restera certai­ne­ment un très beau souvenir pour l’Espagnol…