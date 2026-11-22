Auteur d’une fin de cru 2026 en boulet de canon, avec un titre à l’Open du Canada, une finale à l’US Open, au Rolex Paris Masters et un dernier carré aux ATP Finals, Ben Shelton a été l’un des hommes forts sur le circuit.
Seulement, le numéro quatre mondial n’oublie pas son début de saison poussif dans les résultats. A l’exception de l’Open d’Australie, « Big Ben » n’a pu faire mieux qu’un troisième tour dans les tournois majeurs, jusqu’à la tournée américaine en août. En conférence de presse, le nouveau protégé de Juan Carlos Ferrero a concédé que la régularité sera un des axes d’amélioration pour 2027.
« Le bilan de ma saison est mitigé. Il y a des choses que j’ai vraiment aimées cette année, comme la façon dont j’ai joué dans les grands tournois à la fin de la saison, la manière dont j’ai terminé à l’automne en jouant à un niveau plus élevé et sans m’éteindre. Il y a aussi, à mon avis, beaucoup de mauvais moments dans l’année où je n’ai pas joué au niveau voulu. Je pense qu’il y a énormément de choses qu’on peut encore améliorer dans la perspective de l’année prochaine. Il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles s’appuyer, compte tenu des progrès que j’ai faits cette année », a commenté l’Américain, dans des propos relayés par Eurosport.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 10:53