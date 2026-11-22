Auteur d’une fin de cru 2026 en boulet de canon, avec un titre à l’Open du Canada, une finale à l’US Open, au Rolex Paris Masters et un dernier carré aux ATP Finals, Ben Shelton a été l’un des hommes forts sur le circuit.

Seulement, le numéro quatre mondial n’ou­blie pas son début de saison poussif dans les résul­tats. A l’ex­cep­tion de l’Open d’Australie, « Big Ben » n’a pu faire mieux qu’un troi­sième tour dans les tour­nois majeurs, jusqu’à la tournée améri­caine en août. En confé­rence de presse, le nouveau protégé de Juan Carlos Ferrero a concédé que la régu­la­rité sera un des axes d’amé­lio­ra­tion pour 2027.

« Le bilan de ma saison est mitigé. Il y a des choses que j’ai vrai­ment aimées cette année, comme la façon dont j’ai joué dans les grands tour­nois à la fin de la saison, la manière dont j’ai terminé à l’au­tomne en jouant à un niveau plus élevé et sans m’éteindre. Il y a aussi, à mon avis, beau­coup de mauvais moments dans l’année où je n’ai pas joué au niveau voulu. Je pense qu’il y a énor­mé­ment de choses qu’on peut encore améliorer dans la pers­pec­tive de l’année prochaine. Il y a aussi beau­coup de choses sur lesquelles s’ap­puyer, compte tenu des progrès que j’ai faits cette année », a commenté l’Américain, dans des propos relayés par Eurosport.