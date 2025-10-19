Contraint à l’abandon en demi‐finales de l’ATP 500 de Stockholm face à Ugo Humbert, Holger Rune, qui craignait le pire après avoir entendu un « pop » dans son tendon d’Achille, ne s’est pas trompé.
Le Danois a en effet confirmé ce dimanche la terrible nouvelle, à savoir qu’il souffrait d’une rupture totale de son tendon d’Achille gauche dans la partie proximale. Une grave blessure dont l’indisponibilité est prévue entre six mois, minimum, et un an.
« Il va falloir attendre un certain temps avant que je puisse remonter sur un court. C’est difficile. J’ai pris tellement de plaisir à jouer à Stockholm que l’idée de ne plus ressentir cette énergie pendant un certain temps m’est insupportable. Mon tendon d’Achille est complètement rompu dans sa partie proximale, ce qui signifie que je dois être opérée dès la semaine prochaine, puis suivre une rééducation. Merci pour tout votre soutien, aujourd’hui et depuis toujours. Sans vous, rien ne serait pareil. À très bientôt », a déclaré l’actuel 11e joueur mondial à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 14:16