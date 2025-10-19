Contraint à l’abandon en demi‐finales de l’ATP 500 de Stockholm face à Ugo Humbert, Holger Rune, qui crai­gnait le pire après avoir entendu un « pop » dans son tendon d’Achille, ne s’est pas trompé.

Le Danois a en effet confirmé ce dimanche la terrible nouvelle, à savoir qu’il souf­frait d’une rupture totale de son tendon d’Achille gauche dans la partie proxi­male. Une grave bles­sure dont l’in­dis­po­ni­bi­lité est prévue entre six mois, minimum, et un an.

« Il va falloir attendre un certain temps avant que je puisse remonter sur un court. C’est diffi­cile. J’ai pris telle­ment de plaisir à jouer à Stockholm que l’idée de ne plus ressentir cette énergie pendant un certain temps m’est insup­por­table. Mon tendon d’Achille est complè­te­ment rompu dans sa partie proxi­male, ce qui signifie que je dois être opérée dès la semaine prochaine, puis suivre une réédu­ca­tion. Merci pour tout votre soutien, aujourd’hui et depuis toujours. Sans vous, rien ne serait pareil. À très bientôt », a déclaré l’ac­tuel 11e joueur mondial à qui on souhaite évidem­ment un prompt rétablissement.