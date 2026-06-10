Victime d’une énorme défaillance lors de son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros face à Juan Manuel Cerundolo alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner est fixé sur son sort médical.

Après avoir décidé de se rendre, lundi et mardi, à l’hô­pital San Raffaele de Milan pour des examens afin de comprendre préci­sé­ment les causes de ce gros coup de mou et d’éviter qu’un tel épisode ne se repro­duise à l’avenir, le numéro 1 mondial a été informé que tout était en ordre, d’après les infor­ma­tions de nos confrères de la Gazzetta dello Sport.

Esami ok per Jannik #Sinner. Non sono state riscon­trate anomalie o problemi di nessun tipo. Era « solo » fatica. Da oggi si lavora per Wimbledon #tennis@Gazzetta_it — Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) June 9, 2026

« Les examens médi­caux de Jannik Sinner sont bons. Aucune anomalie ni aucun problème n’ont été détectés. Il s’agis­sait « simple­ment » de fatigue. À partir d’au­jourd’hui, concen­tra­tion sur Wimbledon », a écrit le le jour­na­liste italien, Luigi Ansaloni, sur son compte Twitter.

Une excel­lente nouvelle pour Jannik même si ses prochaines sorties sur le gazon londo­nien seront scrutés de près, surtout en cas de fortes chaleurs.