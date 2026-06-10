Victime d’une énorme défaillance lors de son élimination dès le deuxième tour de Roland‐Garros face à Juan Manuel Cerundolo alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner est fixé sur son sort médical.
Après avoir décidé de se rendre, lundi et mardi, à l’hôpital San Raffaele de Milan pour des examens afin de comprendre précisément les causes de ce gros coup de mou et d’éviter qu’un tel épisode ne se reproduise à l’avenir, le numéro 1 mondial a été informé que tout était en ordre, d’après les informations de nos confrères de la Gazzetta dello Sport.
Esami ok per Jannik #Sinner. Non sono state riscontrate anomalie o problemi di nessun tipo. Era « solo » fatica. Da oggi si lavora per Wimbledon #tennis@Gazzetta_it— Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) June 9, 2026
« Les examens médicaux de Jannik Sinner sont bons. Aucune anomalie ni aucun problème n’ont été détectés. Il s’agissait « simplement » de fatigue. À partir d’aujourd’hui, concentration sur Wimbledon », a écrit le le journaliste italien, Luigi Ansaloni, sur son compte Twitter.
Une excellente nouvelle pour Jannik même si ses prochaines sorties sur le gazon londonien seront scrutés de près, surtout en cas de fortes chaleurs.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 14:37