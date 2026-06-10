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Le verdict est tombé pour Jannik Sinner après son passage à l’hôpital

Par
Thomas S
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Victime d’une énorme défaillance lors de son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros face à Juan Manuel Cerundolo alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner est fixé sur son sort médical.

Après avoir décidé de se rendre, lundi et mardi, à l’hô­pital San Raffaele de Milan pour des examens afin de comprendre préci­sé­ment les causes de ce gros coup de mou et d’éviter qu’un tel épisode ne se repro­duise à l’avenir, le numéro 1 mondial a été informé que tout était en ordre, d’après les infor­ma­tions de nos confrères de la Gazzetta dello Sport.

« Les examens médi­caux de Jannik Sinner sont bons. Aucune anomalie ni aucun problème n’ont été détectés. Il s’agis­sait « simple­ment » de fatigue. À partir d’au­jourd’hui, concen­tra­tion sur Wimbledon », a écrit le le jour­na­liste italien, Luigi Ansaloni, sur son compte Twitter. 

Une excel­lente nouvelle pour Jannik même si ses prochaines sorties sur le gazon londo­nien seront scrutés de près, surtout en cas de fortes chaleurs. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 14:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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