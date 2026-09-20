Présent à Hillerød pour disputer le deuxième tour de la Coupe Davis contre le Danemark, Grigor Dimitrov a accepté un entretien avec le média local SpilXperten. Dans celui‐ci, le champion du Masters 2017 explique se désintéresser progressivement de la petite balle jaune, après les retraits du circuit de Roger Federer en 2022 et de Rafael Nadal en 2024.
« Je partage tout à fait le sentiment de Novak. Une partie de moi a quitté le tennis lorsque Rafa et Roger ont pris leur retraite. J’ai d’ailleurs eu cette conversation avec Novak, où nous avons évoqué tous les défis et les obstacles de cette époque… Je ne veux offenser aucun joueur, mais cette époque restera tout simplement le plus grand défi auquel j’ai été confronté. Il ne s’agissait pas seulement de les talonner, mais de prendre le relais et de dominer les trois joueurs les plus redoutables de tous les temps. Malheureusement, ce sentiment est difficile à retrouver aujourd’hui, à mon âge, et c’est vraiment dommage. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 08:54