Présent à Hillerød pour disputer le deuxième tour de la Coupe Davis contre le Danemark, Grigor Dimitrov a accepté un entre­tien avec le média local SpilXperten. Dans celui‐ci, le cham­pion du Masters 2017 explique se désin­té­resser progres­si­ve­ment de la petite balle jaune, après les retraits du circuit de Roger Federer en 2022 et de Rafael Nadal en 2024.

« Je partage tout à fait le senti­ment de Novak. Une partie de moi a quitté le tennis lorsque Rafa et Roger ont pris leur retraite. J’ai d’ailleurs eu cette conver­sa­tion avec Novak, où nous avons évoqué tous les défis et les obstacles de cette époque… Je ne veux offenser aucun joueur, mais cette époque restera tout simple­ment le plus grand défi auquel j’ai été confronté. Il ne s’agissait pas seule­ment de les talonner, mais de prendre le relais et de dominer les trois joueurs les plus redou­tables de tous les temps. Malheureusement, ce senti­ment est diffi­cile à retrouver aujourd’hui, à mon âge, et c’est vrai­ment dommage. »