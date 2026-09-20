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Le verdict honnête de Dimitrov : « Je ne veux offenser aucun joueur, mais j’ai eu cette conver­sa­tion avec Djokovic et nous parta­geons le même sentiment »

Par
Jean Muller
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Présent à Hillerød pour disputer le deuxième tour de la Coupe Davis contre le Danemark, Grigor Dimitrov a accepté un entre­tien avec le média local SpilXperten. Dans celui‐ci, le cham­pion du Masters 2017 explique se désin­té­resser progres­si­ve­ment de la petite balle jaune, après les retraits du circuit de Roger Federer en 2022 et de Rafael Nadal en 2024. 

« Je partage tout à fait le senti­ment de Novak. Une partie de moi a quitté le tennis lorsque Rafa et Roger ont pris leur retraite. J’ai d’ailleurs eu cette conver­sa­tion avec Novak, où nous avons évoqué tous les défis et les obstacles de cette époque… Je ne veux offenser aucun joueur, mais cette époque restera tout simple­ment le plus grand défi auquel j’ai été confronté. Il ne s’agissait pas seule­ment de les talonner, mais de prendre le relais et de dominer les trois joueurs les plus redou­tables de tous les temps. Malheureusement, ce senti­ment est diffi­cile à retrouver aujourd’hui, à mon âge, et c’est vrai­ment dommage. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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