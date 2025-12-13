Au septième rang ATP, Alex De Minaur est l’un des joueurs les plus réguliers du circuit. Seulement, il a toujours manqué quelque chose dans le jeu de l’Australien pour passer à la vitesse supérieure et remporter un titre majeur.
Pour son compatriote Todd Woodbridge, « Demon » a les armes pour remporter un Grand Chelem, à condition qu’il s’améliore sur son service et sa capacité à s’offrir des points gratuits.
« Nous parlons d’un joueur classé sixième ou septième… Nous ne parlons même pas d’1 %, mais de 0,3 % pour y parvenir. Mais il y a cette vitesse au service, c’est le niveau supérieur. Si vous avez regardé Alex ces 12 derniers mois, il sait ce qu’il doit changer. Personne ne travaille plus dur que lui. Mais quand il arrive en quarts, en demi‐finales, en finales de ces tournois majeurs, il a l’impression qu’il doit trop forcer, qu’il doit aller plus loin. En réalité, il doit simplement jouer de la même manière, mais améliorer son pourcentage de premiers services et gagner quelques points supplémentaires sans laisser son pourcentage baisser. Il faut être présent semaine après semaine dans ces tournois majeurs pour atteindre les demi‐finales. Il a eu cette chance une fois, à l’US Open, mais il ne l’a pas vraiment saisie. Va‐t‐il en gagner dix ? Probablement pas. Mais il peut en gagner un », a commenté l’ancien numéro un mondial en double, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 10:48