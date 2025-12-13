Au septième rang ATP, Alex De Minaur est l’un des joueurs les plus régu­liers du circuit. Seulement, il a toujours manqué quelque chose dans le jeu de l’Australien pour passer à la vitesse supé­rieure et remporter un titre majeur.

Pour son compa­triote Todd Woodbridge, « Demon » a les armes pour remporter un Grand Chelem, à condi­tion qu’il s’amé­liore sur son service et sa capa­cité à s’of­frir des points gratuits.

« Nous parlons d’un joueur classé sixième ou septième… Nous ne parlons même pas d’1 %, mais de 0,3 % pour y parvenir. Mais il y a cette vitesse au service, c’est le niveau supé­rieur. Si vous avez regardé Alex ces 12 derniers mois, il sait ce qu’il doit changer. Personne ne travaille plus dur que lui. Mais quand il arrive en quarts, en demi‐finales, en finales de ces tour­nois majeurs, il a l’im­pres­sion qu’il doit trop forcer, qu’il doit aller plus loin. En réalité, il doit simple­ment jouer de la même manière, mais améliorer son pour­cen­tage de premiers services et gagner quelques points supplé­men­taires sans laisser son pour­cen­tage baisser. Il faut être présent semaine après semaine dans ces tour­nois majeurs pour atteindre les demi‐finales. Il a eu cette chance une fois, à l’US Open, mais il ne l’a pas vrai­ment saisie. Va‐t‐il en gagner dix ? Probablement pas. Mais il peut en gagner un », a commenté l’an­cien numéro un mondial en double, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.