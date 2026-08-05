Pourtant, tout lais­sait penser que Carlos Alcaraz se rappro­chait progres­si­ve­ment d’un retour. Depuis plusieurs jours, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un Espagnol montant en inten­sité à l’en­traî­ne­ment, avec des séances de plus en plus proches des exigences de la compétition.

Mais dans la nuit, la déci­sion est tombée : Carlos Alcaraz a offi­ciel­le­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz salta Cincinnati. A questo punto è sempre più in dubbio la sua presenza a New York.

Mancano 25 giorni agli US Open. Se rien­trasse a NY, sareb­bero passati 138 giorni dall’ul­timo match giocato… E gioche­rebbe subito al meglio dei 5 set. Non sarebbe esat­ta­mente un rientro… pic.twitter.com/VWWP52sYWj — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) August 4, 2026

Une absence qui soulève inévi­ta­ble­ment des inter­ro­ga­tions à quelques semaines de l’US Open. Sans être forcé­ment alar­mante, elle laisse penser que le Murcien n’est pas encore tota­le­ment remis de sa bles­sure et que sa prépa­ra­tion est loin d’être idéale.

Même s’il parvient à être présent à New York, la tâche s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment compli­quée. Revenir direc­te­ment en Grand Chelem, au format des trois sets gagnants, sans le moindre match offi­ciel de prépa­ra­tion après plusieurs mois d’ab­sence, repré­sen­te­rait un défi immense, même pour un joueur du calibre de Carlos Alcaraz.