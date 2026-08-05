Pourtant, tout laissait penser que Carlos Alcaraz se rapprochait progressivement d’un retour. Depuis plusieurs jours, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient un Espagnol montant en intensité à l’entraînement, avec des séances de plus en plus proches des exigences de la compétition.
Mais dans la nuit, la décision est tombée : Carlos Alcaraz a officiellement déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati.
Une absence qui soulève inévitablement des interrogations à quelques semaines de l’US Open. Sans être forcément alarmante, elle laisse penser que le Murcien n’est pas encore totalement remis de sa blessure et que sa préparation est loin d’être idéale.
Même s’il parvient à être présent à New York, la tâche s’annonce particulièrement compliquée. Revenir directement en Grand Chelem, au format des trois sets gagnants, sans le moindre match officiel de préparation après plusieurs mois d’absence, représenterait un défi immense, même pour un joueur du calibre de Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 08:45