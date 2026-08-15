Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incertains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.
Alors que les fans sont en attente de nouvelles des deux joueurs, le journaliste Riccardo Crivelli de la Gazzetta dello Sport s’est montré rassurant pour Jannik Sinner, qui aurait terminé sa rééducation du genou et serait prêt à rejouer.
En revanche, il pense que Carlos Alcaraz ne prendra pas le risque de participer au dernier Grand Chelem de l’année.
« La priorité pour Carlos Alcaraz est de se rétablir complètement de sa blessure et d’éviter toute récidive ; aucun tournoi, même le plus prestigieux, ne doit donc compromettre cet objectif. C’est la même philosophie qui a inspiré Jannik Sinner ces dernières semaines, absent des courts depuis sa victoire en finale de Wimbledon pour soigner une douleur au genou droit, probablement due à une glissade sur les courts londoniens. Depuis sa maladie et son élimination au deuxième tour de Roland‐Garros, il n’y a plus de doute : les plus grands tournois exigent une condition physique et mentale optimale. C’est pourquoi le numéro un mondial est resté jusqu’à hier à JMedical, à Turin, l’un de ses centres de soins habituels, pour terminer sa thérapie par ondes de choc sur la zone enflammée. Il passe maintenant quelques jours à Monte‐Carlo pour fêter ses 25 ans en famille (demain), puis, entre lundi et mardi, il s’envolera pour New York. Là‐bas, Jannik, vainqueur en 2024 et finaliste l’an dernier, disposera d’une douzaine de jours d’entraînement (le tournoi débute le 30 août) pour retrouver son rythme et ses sensations et tenter de nouveau de réaliser son rêve américain. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 13:05