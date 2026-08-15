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Le verdict tombe pour Jannik Sinner !

Par
Baptiste Mulatier
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Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati. 

Alors que les fans sont en attente de nouvelles des deux joueurs, le jour­na­liste Riccardo Crivelli de la Gazzetta dello Sport s’est montré rassu­rant pour Jannik Sinner, qui aurait terminé sa réédu­ca­tion du genou et serait prêt à rejouer.

En revanche, il pense que Carlos Alcaraz ne prendra pas le risque de parti­ciper au dernier Grand Chelem de l’année.

« La prio­rité pour Carlos Alcaraz est de se réta­blir complè­te­ment de sa bles­sure et d’éviter toute réci­dive ; aucun tournoi, même le plus pres­ti­gieux, ne doit donc compro­mettre cet objectif. C’est la même philo­so­phie qui a inspiré Jannik Sinner ces dernières semaines, absent des courts depuis sa victoire en finale de Wimbledon pour soigner une douleur au genou droit, proba­ble­ment due à une glis­sade sur les courts londo­niens. Depuis sa maladie et son élimi­na­tion au deuxième tour de Roland‐Garros, il n’y a plus de doute : les plus grands tour­nois exigent une condi­tion physique et mentale opti­male. C’est pour­quoi le numéro un mondial est resté jusqu’à hier à JMedical, à Turin, l’un de ses centres de soins habi­tuels, pour terminer sa thérapie par ondes de choc sur la zone enflammée. Il passe main­te­nant quelques jours à Monte‐Carlo pour fêter ses 25 ans en famille (demain), puis, entre lundi et mardi, il s’en­vo­lera pour New York. Là‐bas, Jannik, vain­queur en 2024 et fina­liste l’an dernier, dispo­sera d’une douzaine de jours d’en­traî­ne­ment (le tournoi débute le 30 août) pour retrouver son rythme et ses sensa­tions et tenter de nouveau de réaliser son rêve américain. »

Publié le samedi 15 août 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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