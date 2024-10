Stefanos Tsitsipas aura réussi à battre Rafael Nadal deux fois en neuf confron­ta­tions, tout en ayant la chance d’évo­luer à ses côtés en double lors de la Laver Cup. Le double fina­liste en Grand Chelem a écrit un très joli texte suite à l’an­nonce de l’im­mi­nente retraite de la légende espagnole.

« Lorsque j’ai accroché le poster de Rafael Nadal à mon mur, ce n’était pas seule­ment une image… Mais un rappel que les rêves peuvent prendre leur envol. J’ai passé d’in­nom­brables nuits à rêver d’imiter son héri­tage, poussé par son esprit impla­cable et sa passion inégalée pour le jeu. Aujourd’hui, alors qu’il s’éloigne du terrain, je ne peux m’empêcher de penser au moment surréa­liste où j’ai été face à lui, un rêve devenu réalité. Son parcours m’a appris que la gran­deur n’est pas seule­ment une ques­tion de victoires, mais aussi de rési­lience, d’hu­mi­lité et de courage pour pour­suivre ses rêves contre vents et marées. En fin de compte, le parcours de Rafa nous inspire à pour­suivre nos rêves avec téna­cité, à relever les défis avec grâce et à toujours jouer avec notre cœur. Merci pour les souve­nirs, les leçons et la joie pure que vous avez apportés à ce sport. »