Le débat sur le GOAT anime les débats. Leander Paes a donc été interrogé sur le sujet par un média indien et sa carrière très longue lui permet de faire des comparaison. Toujours est-il qu’au lieu de donner un pronostic sur le GOAT, il a préféré insisté sur le travail colossal que s’inflige le Serbe. Pour lui, il fait partie des sportifs qui est plus investi dans sa carrière. Il compare même son parcours à celui du footballeur Cristiano Ronaldo : « Sur la planète aujourd’hui, Cristiano Ronaldo et Novak Djokovic sont les deux athlètes qui investissent le plus en eux-mêmes, les plus précis dans leur préparation. Qu’il s’agisse du team composé de différents experts qui les entoure, ou lorsqu’il s’agit d’utiliser des technologies modernes pour améliorer la performance. Sur ce sujet, dans le tennis, il est évident que le Serbe est le premier. »