Leander Paes, légende du tennis indien et vain­queur de 18 Grands Chelems en double, a été invité par Forbes India à tran­cher entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et il n’a pas hésité longtemps.

« J’ai commencé à jouer lorsque Borg et McEnroe jouaient encore, et personne n’avait jamais pensé que le record de cinq titres à Wimbledon de Borg pouvait être battu. Jusqu’à ce que Federer arrive et remporte 8 fois Wimbledon et 20 tour­nois du Grand Chelem. Puis Nadal a battu le record de Federer en rempor­tant 22 tour­nois du Grand Chelem dont 14 titres rien qu’à Roland‐Garros. Et puis est arrivé Djokovic, ce jeune Serbe qui est un grand athlète doté d’un esprit phéno­ménal – pour moi, c’est de loin le plus grand de tous les temps. Pourquoi ? Parce que les livres d’his­toire le prouvent. Il a remporté 24 tour­nois du Grand Chelem et ce n’est pas fini… il ne semble pas prêt de s’ar­rêter. C’est fou. »