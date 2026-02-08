AccueilInsoliteLearner Tien (20e mondial) : "Ma plus grande peur est de devoir...
InsoliteATP

Learner Tien (20e mondial) : « Ma plus grande peur est de devoir travailler dans un bureau »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Révélation de la saison 2025 avec Joao Fonseca, Learner Tien, récem­ment battu par Alexander Zverev en quarts de finale de l’Open d’Australie, est tout simple­ment en train de s’im­poser comme l’un des meilleurs joueurs du circuit.

Le jeune améri­cain de 20 ans est égale­ment un person­nage à part, lui qui vit toujours chez ses parents. D’ailleurs, il a une fois de plus prouvé qu’il n’est pas tout à fait comme les autres alors qu’il devait dési­gner sa plus grande peur lors d’une vidéo décalée publiée par l’ATP. 

Quand la plupart des autres joueurs inter­rogés faisaient réfé­rence aux requins ou aux arai­gnées, Learner a pris tout le monde à contre­pied : « Ma plus grande peur est de devoir travailler dans un bureau. »

Publié le dimanche 8 février 2026 à 14:44

Article précédent
Patrick Mouratoglou : « On ne peut pas dire que Carlos Alcaraz est au‐dessus du lot »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.