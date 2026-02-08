Révélation de la saison 2025 avec Joao Fonseca, Learner Tien, récem­ment battu par Alexander Zverev en quarts de finale de l’Open d’Australie, est tout simple­ment en train de s’im­poser comme l’un des meilleurs joueurs du circuit.

Le jeune améri­cain de 20 ans est égale­ment un person­nage à part, lui qui vit toujours chez ses parents. D’ailleurs, il a une fois de plus prouvé qu’il n’est pas tout à fait comme les autres alors qu’il devait dési­gner sa plus grande peur lors d’une vidéo décalée publiée par l’ATP.

We’re getting deep with this one… we asked the players to share their biggest hopes and fears ♥️ pic.twitter.com/rrSFDIKArf — ATP Tour (@atptour) February 7, 2026

Quand la plupart des autres joueurs inter­rogés faisaient réfé­rence aux requins ou aux arai­gnées, Learner a pris tout le monde à contre­pied : « Ma plus grande peur est de devoir travailler dans un bureau. »