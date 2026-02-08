Révélation de la saison 2025 avec Joao Fonseca, Learner Tien, récemment battu par Alexander Zverev en quarts de finale de l’Open d’Australie, est tout simplement en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du circuit.
Le jeune américain de 20 ans est également un personnage à part, lui qui vit toujours chez ses parents. D’ailleurs, il a une fois de plus prouvé qu’il n’est pas tout à fait comme les autres alors qu’il devait désigner sa plus grande peur lors d’une vidéo décalée publiée par l’ATP.
We’re getting deep with this one… we asked the players to share their biggest hopes and fears ♥️ pic.twitter.com/rrSFDIKArf— ATP Tour (@atptour) February 7, 2026
Quand la plupart des autres joueurs interrogés faisaient référence aux requins ou aux araignées, Learner a pris tout le monde à contrepied : « Ma plus grande peur est de devoir travailler dans un bureau. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 14:44