Alors qu’il devait initialement remplacer Jannik Sinner pour le Six Kings Slam et empocher par la même occasion au moins 1,5 millions de dollars, Learner Tien a finalement vu l’exhibition être reportée (de fin octobre à fin décembre) et l’Italien confirmer sa participation.
Un choix qui a amené certains observateurs, comme notre confrère Benoît Maylin, à souligner le manque de classe et l’appât du gain de Sinner.
Interrogé à ce sujet suite à sa qualification pour le deuxième tour du Rolex Paris Masters (victoire en trois sets contre Vallejo), l’Américain a tenu à éteindre toutes formes de polémique en expliquant que le changement de date avait évidemment modifié les plans de son collègue.
« Non, je ne suis pas du tout surpris par la présence de Jannik ! Honnêtement, je m’attendais à ce qu’il revienne, vu que l’événement avait été reporté ; ça lui a donné deux mois supplémentaires pour se remettre, en quelque sorte. J’étais juste content de le voir rejouer. »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 19:55