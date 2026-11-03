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Learner Tien, inter­rogé sur la polé­mique de gros sous avec Jannik Sinner : « Je ne suis pas du tout surpris. Je m’y attendais »

Par
Thomas S
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Alors qu’il devait initia­le­ment remplacer Jannik Sinner pour le Six Kings Slam et empo­cher par la même occa­sion au moins 1,5 millions de dollars, Learner Tien a fina­le­ment vu l’ex­hi­bi­tion être reportée (de fin octobre à fin décembre) et l’Italien confirmer sa participation.

Un choix qui a amené certains obser­va­teurs, comme notre confrère Benoît Maylin, à souli­gner le manque de classe et l’appât du gain de Sinner. 

Interrogé à ce sujet suite à sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour du Rolex Paris Masters (victoire en trois sets contre Vallejo), l’Américain a tenu à éteindre toutes formes de polé­mique en expli­quant que le chan­ge­ment de date avait évidem­ment modifié les plans de son collègue. 

« Non, je ne suis pas du tout surpris par la présence de Jannik ! Honnêtement, je m’attendais à ce qu’il revienne, vu que l’événement avait été reporté ; ça lui a donné deux mois supplé­men­taires pour se remettre, en quelque sorte. J’étais juste content de le voir rejouer. »

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 19:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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Thomas S
Préférant sacrifier des après-midis dehors avec les copains pour suivre Roland-Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C'est par l'écriture et le journalisme qu'il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.

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