Alors qu’il devait initia­le­ment remplacer Jannik Sinner pour le Six Kings Slam et empo­cher par la même occa­sion au moins 1,5 millions de dollars, Learner Tien a fina­le­ment vu l’ex­hi­bi­tion être reportée (de fin octobre à fin décembre) et l’Italien confirmer sa participation.

Un choix qui a amené certains obser­va­teurs, comme notre confrère Benoît Maylin, à souli­gner le manque de classe et l’appât du gain de Sinner.

Interrogé à ce sujet suite à sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour du Rolex Paris Masters (victoire en trois sets contre Vallejo), l’Américain a tenu à éteindre toutes formes de polé­mique en expli­quant que le chan­ge­ment de date avait évidem­ment modifié les plans de son collègue.

« Non, je ne suis pas du tout surpris par la présence de Jannik ! Honnêtement, je m’attendais à ce qu’il revienne, vu que l’événement avait été reporté ; ça lui a donné deux mois supplé­men­taires pour se remettre, en quelque sorte. J’étais juste content de le voir rejouer. »