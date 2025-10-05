Bien que vain­queur du Tricolore, l’Américain Tien a tenu à rendre un vif hommage à son adver­saire qui n’a pas la « cote » qu’il mérite sur le circuit selon lui. Il est vrai que Coco est un joueur vrai­ment à pat.

« C’est un excellent joueur. Il est vrai­ment rusé. J’ai l’im­pres­sion qu’on ne lui recon­naît pas assez son talent. Il est incroya­ble­ment talen­tueux, ce qui rend certains points diffi­ciles à gagner. Je savais que ce serait un match diffi­cile. Il m’a battu en trois sets sur gazon. À chaque fois qu’on s’est affrontés, il faisait très chaud et les condi­tions étaient très diffi­ciles. Donc, oui, je suis super content d’avoir gagné »