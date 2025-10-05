Bien que vainqueur du Tricolore, l’Américain Tien a tenu à rendre un vif hommage à son adversaire qui n’a pas la « cote » qu’il mérite sur le circuit selon lui. Il est vrai que Coco est un joueur vraiment à pat.
« C’est un excellent joueur. Il est vraiment rusé. J’ai l’impression qu’on ne lui reconnaît pas assez son talent. Il est incroyablement talentueux, ce qui rend certains points difficiles à gagner. Je savais que ce serait un match difficile. Il m’a battu en trois sets sur gazon. À chaque fois qu’on s’est affrontés, il faisait très chaud et les conditions étaient très difficiles. Donc, oui, je suis super content d’avoir gagné »
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 10:14