Qualifiée pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Delray Beach après une nouvelle très belle victoire face à Frances Tiafoe, Learner Tien a été interrogé en conférence de presse sur son association en double avec Daniil Medvedev lors du Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).
Un mois après avoir infligé une véritable fessée au Russe en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−4, 6–0, 6–3), le jeune américain de 20 ans a expliqué à quel point cela allait être bizarre de jouer à ses côtés.
« Nous avons livré de véritables batailles l’un contre l’autre, donc ce sera un peu étrange de le voir du même côté du terrain, mais je pense aussi très amusant ! Tous les deux, nous forçons nos adversaires à travailler très dur, ce qui mène à de longs échanges, de longs matchs, de longs sets. À ce stade, nous savons plus ou moins à quoi nous attendre l’un de l’autre, il n’y a vraiment pas de surprises, mais ce sera quand même toujours difficile d’affronter Daniil. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 17:16