Qualifiée pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Delray Beach après une nouvelle très belle victoire face à Frances Tiafoe, Learner Tien a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son asso­cia­tion en double avec Daniil Medvedev lors du Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Un mois après avoir infligé une véri­table fessée au Russe en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−4, 6–0, 6–3), le jeune améri­cain de 20 ans a expliqué à quel point cela allait être bizarre de jouer à ses côtés.

« Nous avons livré de véri­tables batailles l’un contre l’autre, donc ce sera un peu étrange de le voir du même côté du terrain, mais je pense aussi très amusant ! Tous les deux, nous forçons nos adver­saires à travailler très dur, ce qui mène à de longs échanges, de longs matchs, de longs sets. À ce stade, nous savons plus ou moins à quoi nous attendre l’un de l’autre, il n’y a vrai­ment pas de surprises, mais ce sera quand même toujours diffi­cile d’af­fronter Daniil. »