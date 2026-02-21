AccueilATPLearner Tien sur sa curieuse association avec Daniil Medvedev : "Ce sera...
ATP

Learner Tien sur sa curieuse asso­cia­tion avec Daniil Medvedev : « Ce sera un peu étrange de le voir du même côté du terrain »

Thomas S
Par Thomas S

-

248

Qualifiée pour les demi‐finales de l’ATP 250 de Delray Beach après une nouvelle très belle victoire face à Frances Tiafoe, Learner Tien a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son asso­cia­tion en double avec Daniil Medvedev lors du Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Un mois après avoir infligé une véri­table fessée au Russe en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−4, 6–0, 6–3), le jeune améri­cain de 20 ans a expliqué à quel point cela allait être bizarre de jouer à ses côtés. 

« Nous avons livré de véri­tables batailles l’un contre l’autre, donc ce sera un peu étrange de le voir du même côté du terrain, mais je pense aussi très amusant ! Tous les deux, nous forçons nos adver­saires à travailler très dur, ce qui mène à de longs échanges, de longs matchs, de longs sets. À ce stade, nous savons plus ou moins à quoi nous attendre l’un de l’autre, il n’y a vrai­ment pas de surprises, mais ce sera quand même toujours diffi­cile d’af­fronter Daniil. »

Publié le samedi 21 février 2026 à 17:16

Article précédent
Andre Agassi : « Il ne fait aucun doute que le tennis a évolué. Des joueurs comme Marat Safin ont quelque peu boule­versé les codes à leur apparition »
Article suivant
Elina Svitolina‐Monfils, surclassée par Jessica Pegula en finale : « C’était vrai­ment difficile »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.