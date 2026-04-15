La victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo continue de susciter de nombreuses analyses, notamment dans la presse italienne.
Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien 7e mondial, demi‐finaliste à l’US Open et Roland‐Garros, Corrado Barazzutti, a livré une lecture très tranchée du rapport de force entre les deux hommes sur terre battue.
« Écoutez, à mon avis, la différence entre les deux sur terre battue n’existe plus depuis longtemps : il y a un an, Jannik a atteint la finale à Rome à son retour après trois mois d’absence et a perdu celle de Roland‐Garros pour un rien, en ne convertissant pas trois balles de match. Je vais même allé plus loin : selon moi Sinner est aujourd’hui plus fort qu’Alcaraz, même sur terre battue. »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 16:09