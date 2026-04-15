Accueil ATP

« L’écart entre Alcaraz et Sinner n’existe plus sur terre battue, et je vais même aller plus loin : selon moi, Jannik est aujourd’hui plus fort que Carlos sur cette surface », affirme Corrado Barazzutti, ancien 7e mondial

Par
Baptiste Mulatier
-
1105

La victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo continue de susciter de nombreuses analyses, notam­ment dans la presse italienne.

Dans une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien 7e mondial, demi‐finaliste à l’US Open et Roland‐Garros, Corrado Barazzutti, a livré une lecture très tran­chée du rapport de force entre les deux hommes sur terre battue.

« Écoutez, à mon avis, la diffé­rence entre les deux sur terre battue n’existe plus depuis long­temps : il y a un an, Jannik a atteint la finale à Rome à son retour après trois mois d’absence et a perdu celle de Roland‐Garros pour un rien, en ne conver­tis­sant pas trois balles de match. Je vais même allé plus loin : selon moi Sinner est aujourd’hui plus fort qu’Alcaraz, même sur terre battue. »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 16:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥