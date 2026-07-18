Quand une légende en interroge une autre.
Présent à New York à l’occasion de la sortie de son documentaire, Novak Djokovic a participé à un événement réunissant plusieurs stars du sport, dont des joueurs argentins et espagnols qui s’affronteront dimanche en finale de la Coupe du monde, aux États‐Unis.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a profité de l’occasion pour poser une question à Lionel Messi. Une interrogation à laquelle il a lui‐même répondu à de nombreuses reprises.
Novak Djokovic 🎾🗣️: “Leo, how did you learn to deal with pressure and keep fighting under it?”— We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) July 17, 2026
🚨 Lionel Messi 🐐🗣️: “We started playing football with great passion and a constant desire to enjoy the game, whether at school, in the street, or with neighborhood teams. We never… pic.twitter.com/fDa9Wy4Wuj
Novak Djokovic : « Comment as‐tu appris à faire abstraction de la pression et à rester fidèle à ton style de jeu ? »
Lionel Messi : « Je n’ai jamais trop pensé à la pression. Je l’ai toujours vécue comme quelque chose de naturel : aller sur le terrain, prendre du plaisir et rivaliser. Nous sommes très compétitifs et nous voulons toujours gagner, mais nous comprenons aussi que c’est un sport, que l’adversaire joue lui aussi et qu’on ne peut pas toujours gagner. Avec le temps, j’ai appris qu’on perd beaucoup plus souvent qu’on ne gagne. Comprendre cela m’a aidé à grandir en tant que personne et en tant que joueur. »
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 14:55