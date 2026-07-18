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L’échange inat­tendu entre Djokovic et Messi avant la finale de la Coupe du monde

Par
Baptiste Mulatier
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Quand une légende en inter­roge une autre.

Présent à New York à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire, Novak Djokovic a parti­cipé à un événe­ment réunis­sant plusieurs stars du sport, dont des joueurs argen­tins et espa­gnols qui s’af­fron­te­ront dimanche en finale de la Coupe du monde, aux États‐Unis.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a profité de l’oc­ca­sion pour poser une ques­tion à Lionel Messi. Une inter­ro­ga­tion à laquelle il a lui‐même répondu à de nombreuses reprises.

Novak Djokovic : « Comment as‐tu appris à faire abstrac­tion de la pres­sion et à rester fidèle à ton style de jeu ? »

Lionel Messi : « Je n’ai jamais trop pensé à la pres­sion. Je l’ai toujours vécue comme quelque chose de naturel : aller sur le terrain, prendre du plaisir et riva­liser. Nous sommes très compé­ti­tifs et nous voulons toujours gagner, mais nous compre­nons aussi que c’est un sport, que l’adversaire joue lui aussi et qu’on ne peut pas toujours gagner. Avec le temps, j’ai appris qu’on perd beau­coup plus souvent qu’on ne gagne. Comprendre cela m’a aidé à grandir en tant que personne et en tant que joueur. »

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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