Quand une légende en inter­roge une autre.

Présent à New York à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire, Novak Djokovic a parti­cipé à un événe­ment réunis­sant plusieurs stars du sport, dont des joueurs argen­tins et espa­gnols qui s’af­fron­te­ront dimanche en finale de la Coupe du monde, aux États‐Unis.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a profité de l’oc­ca­sion pour poser une ques­tion à Lionel Messi. Une inter­ro­ga­tion à laquelle il a lui‐même répondu à de nombreuses reprises.

Novak Djokovic 🎾🗣️: “Leo, how did you learn to deal with pres­sure and keep figh­ting under it?”



🚨 Lionel Messi 🐐🗣️: “We started playing foot­ball with great passion and a constant desire to enjoy the game, whether at school, in the street, or with neigh­bo­rhood teams. We never… pic.twitter.com/fDa9Wy4Wuj — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) July 17, 2026

Novak Djokovic : « Comment as‐tu appris à faire abstrac­tion de la pres­sion et à rester fidèle à ton style de jeu ? »

Lionel Messi : « Je n’ai jamais trop pensé à la pres­sion. Je l’ai toujours vécue comme quelque chose de naturel : aller sur le terrain, prendre du plaisir et riva­liser. Nous sommes très compé­ti­tifs et nous voulons toujours gagner, mais nous compre­nons aussi que c’est un sport, que l’adversaire joue lui aussi et qu’on ne peut pas toujours gagner. Avec le temps, j’ai appris qu’on perd beau­coup plus souvent qu’on ne gagne. Comprendre cela m’a aidé à grandir en tant que personne et en tant que joueur. »