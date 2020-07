Dans un entretien accordé au Télégramme de Brest, Henri Leconte tente de se projeter sur l’ère après Big 3 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est inquiet : « Ce que nous vivons actuellement avec ces champions, c’est extraordinaire. Cette génération de mutants vit dans un autre monde. Et il va falloir l’oublier. D’ailleurs, ce ne serait pas surprenant que Federer arrête sa carrière après Wimbledon. Et ensuite, ce sera fini. Car nous verrons et vivrons le sport d’une toute autre façon. Il est possible que nous passions dans un monde plus virtuel, à travers notre téléphone ou notre télévision. Certes les Zverev, Thiem et d’autres frappent à la porte. Mais ce sera différent. L’ère magique que nous avons eue sera terminée et ce sera forcément autre chose. Je pense que les gens ne s’en rendent pas compte. »