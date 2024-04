Dans une inter­view accordée à Monaco Matin, Henri Leconte analyse le tennis actuel et aussi la situa­tion du numéro 1 mondial.

Pour « Riton », il est clair que les choses sont entrain de changer après la nette domi­na­tion du Big 3.

« La « Next Gen » domine depuis l’an passé, mais elle doit prouver qu’elle peut rester au plus haut‐niveau. Sinner s’im­pose et confirme avec son début de saison excep­tionnel. Il reste Novak, mais il a vieillit et il est plus lent. Il a perdu un peu de viva­cité. Les jeunes ont moins peur parce qu’ils sentent qu’il est friable. Tout douce­ment, tout bascule »