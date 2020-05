Interrogé sur la télévision australienne Nine sur la course aux titres du Grand Chelem, Ivan Lendl a eu une analyse aussi pragmatique que son jeu était très mécanique et tactique : « Aujourd’hui, si l’on regarde les titres, Roger est devant, c’est une réalité. L’idée est de clore le sujet une fois que ces trois fabuleux champions auront fini leur carrière. Faire des suppositions avant ne sert à rien. En revanche, pour moi, et là-dessus je suis très clair, ce n’est pas la popularité qui valide le fait d’être le plus grand joueur de tous les temps. » Questionné également sur la période qui a précédé celle du Big Three, Lendl a rendu un bel hommage à Rod Laver qu’il considère comme celui qui a réellement lancé le tennis dans une forme de modernisme.