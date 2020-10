Ivan Lendl est le joueur de tennis qui a fait le plus évoluer la préparation des champions dans les années 80. C’est le premier par exemple à avoir engagé une personne à temps plein pour corder ses raquettes, à également commencer à avoir un vrai programme de « nutrition ».

Interrogé pour savoir quel joueur du « Big 3 » l’aurait plus gêner dans sa carrière, il n’a pas hésité une seconde : « Cela aurait Nadal car dans ma jeunesse il était rare de jouer un gaucher, donc j’aurai été logiquement gêné. Dans ma carrière, c’est aussi pour cela qu’à un moment j’ai engagé Tony Roche, je voulais comprendre le jeu du gaucher, ses avantages et ses inconvénients et que cela puisse faire aussi évoluer mon jeu » a expliqué celui qui a été un temps le coach d’Andy Murray.

Sur la cours au GOAT, là aussi, Ivan Lendl est enthousiaste : « Cela va être vraiment fascinant »

On est bien d’accord avec lui…