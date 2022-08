Lendl : « Si Nadal termine sa carrière avec un Grand Chelem de plus que Djokovic, il devra répondre à la question sur la vaccination et le fait que Novak n’a pas pu jouer, et je ne pense pas que ce soit juste »

Ivan Lendl n’est pas vrai­ment du genre à prati­quer la langue de bois.

Interviewé par le site croate Gol.Dnevnik sur plusieurs sujets dont celui du GOAT (meilleur joueur de tous les temps), l’en­traî­neur d’Andy Murray a mis les pieds dans les plats en espé­rant que la situa­tion de Novak Djokovic avec la vacci­na­tion n’aura pas un impact direct sur sa riva­lité avec Rafael Nadal.

« La seule chose que je regrette un peu, c’est que le combat entre Nadal et Djokovic soit en quelque sorte affecté par la poli­tique en ce moment à cause du problème de la vacci­na­tion. J’espère seule­ment que dans 20 ans, nous ne le regar­de­rons pas à travers ce prisme, et que nous ne dirons pas qui est le plus grand à cause de la poli­tique. Si Nadal termine sa carrière avec un Grand Chelem de plus que Djokovic, il devra répondre à la ques­tion sur la vacci­na­tion et le fait que Novak n’a pas pu jouer, et je ne pense pas que ce soit juste. En fait, j’ai­me­rais voir quel­qu’un avoir un avan­tage de deux, trois ou quatre titres du Grand Chelem. Je me fiche de qui c’est, je n’ai pas de favori. Juste pour répondre à cette ques­tion, pour être clair, et non pour dire ‘si cet homme (Djokovic) avait pu jouer, peut‐être que ce serait diffé­rent’. Ce n’est pas juste. »