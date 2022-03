Coach d’Andy Murray pour la troi­sième fois depuis main­te­nant quelques semaines, Ivan Lendl était présent à Miami où il a assisté à la défaite du Britannique face à Daniil Medvedev.

Interrogé par le Daily Mail sur cette énième colla­bo­ra­tion avec un joueur qu’il connaît parfai­te­ment, le natif d’Ostrava est revenu sur les prin­ci­paux éléments de ce rapprochement.

« Andy m’a appelé et m’a dit une chose très claire : ‘Écoute, Ivan, je ne sais pas combien de temps il me reste ici, alors je veux me réunir avec les personnes qui savent ce que je dois faire et comment je peux le faire’. Ce qu’il a dit était très sensé, alors nous en avons discuté et avons décidé de nous donner une autre chance. Andy a toujours été bien placé, il a rapi­de­ment compris que dans un contexte comme celui‐ci, où vous avez certains des meilleurs joueurs de l’his­toire du tennis en face de vous, vous ne pouvez pas perdre votre temps à être frustré car cela finira par vous détruire. Il est toujours très bon, mais il ne faut pas perdre sa concen­tra­tion ou commencer à s’in­quiéter des autres, cela ne vous aidera pas. »