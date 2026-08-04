Accueil ATP

L’énorme alerte pour Jannik Sinner à moins d’un mois de l’US Open !

Par
Antoine Touchard
-
729

Jannik Sinner est natu­rel­le­ment le grand favori de l’US Open, qui débu­tera dans moins d’un mois. Avant cela, le numéro un mondial doit disputer le Masters 1000 de Cincinnati, la semaine prochaine, un tournoi qui lui servira de répé­ti­tion géné­rale avant le dernier Grand Chelem de la saison.

Mais une infor­ma­tion plutôt préoc­cu­pante a fait son appa­ri­tion sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, l’Italien aurait été admis dans une clinique orthopédique.

Traduction : « En ce moment, Sinner se trouve au Physioclinic, clinique privée d’or­tho­pé­distes, à Milan. Consultation auprès du médecin fisiatre de confiance, revenu spécia­le­ment de ses vacances pour le voir. Consultation demandée rapi­de­ment par le staff et tout juste commencée pour un contrôle important »

Il pour­rait tout aussi bien s’agir d’un simple contrôle de routine que d’un problème plus sérieux. Ce qui inter­pelle toute­fois, c’est que Sinner aurait fait revenir son médecin habi­tuel pour l’occasion.

Il faudra désor­mais attendre les prochaines heures pour en savoir davan­tage sur son état physique.

Publié le mardi 4 août 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥