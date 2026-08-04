Jannik Sinner est naturellement le grand favori de l’US Open, qui débutera dans moins d’un mois. Avant cela, le numéro un mondial doit disputer le Masters 1000 de Cincinnati, la semaine prochaine, un tournoi qui lui servira de répétition générale avant le dernier Grand Chelem de la saison.
Mais une information plutôt préoccupante a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, l’Italien aurait été admis dans une clinique orthopédique.
Traduction : « En ce moment, Sinner se trouve au Physioclinic, clinique privée d’orthopédistes, à Milan. Consultation auprès du médecin fisiatre de confiance, revenu spécialement de ses vacances pour le voir. Consultation demandée rapidement par le staff et tout juste commencée pour un contrôle important »
Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un simple contrôle de routine que d’un problème plus sérieux. Ce qui interpelle toutefois, c’est que Sinner aurait fait revenir son médecin habituel pour l’occasion.
Il faudra désormais attendre les prochaines heures pour en savoir davantage sur son état physique.
Publié le mardi 4 août 2026 à 13:13