Jannik Sinner est natu­rel­le­ment le grand favori de l’US Open, qui débu­tera dans moins d’un mois. Avant cela, le numéro un mondial doit disputer le Masters 1000 de Cincinnati, la semaine prochaine, un tournoi qui lui servira de répé­ti­tion géné­rale avant le dernier Grand Chelem de la saison.

Mais une infor­ma­tion plutôt préoc­cu­pante a fait son appa­ri­tion sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, l’Italien aurait été admis dans une clinique orthopédique.

In questo momento #sinner si trova al Physioclinic, clinica privata di orto­pe­dici, a Milano. Visita dal fisiatra di fiducia rien­trato apposta dalle ferie per vederlo. Visita richiesta velo­ce­mente dallo staff e appena iniziata per un controllo importante. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 4, 2026

Traduction : « En ce moment, Sinner se trouve au Physioclinic, clinique privée d’or­tho­pé­distes, à Milan. Consultation auprès du médecin fisiatre de confiance, revenu spécia­le­ment de ses vacances pour le voir. Consultation demandée rapi­de­ment par le staff et tout juste commencée pour un contrôle important »

Il pour­rait tout aussi bien s’agir d’un simple contrôle de routine que d’un problème plus sérieux. Ce qui inter­pelle toute­fois, c’est que Sinner aurait fait revenir son médecin habi­tuel pour l’occasion.

Il faudra désor­mais attendre les prochaines heures pour en savoir davan­tage sur son état physique.