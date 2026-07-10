Félix Auger‐Aliassime vient d’ef­fec­tuer un grand chan­ge­ment dans sa carrière, trois jours après une défaite cruelle en cinq sets, au super tie‐break, contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon.

En effet, le Canadien a décidé de mettre fin à 10 ans de colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur fran­çais, Frédéric Fontang.

Alors qu’il a eu plusieurs oppor­tu­nité de faire ce choix, notam­ment lorsque sa carrière vacillait un peu entre fin 2023 et fin 2024, le 4e joueur mondial a fina­le­ment choisi de tran­cher alors qu’il n’a jamais été aussi bien classé et qu’il n’a proba­ble­ment jamais aussi bien joué. Certainement dans le but de passer un vrai cap vers le sommet.

On a en tout cas de hâte de connaître l’iden­tité de son nouvel entraî­neur. En atten­dant, le message écrit sur son compte Instagram à l’at­ten­tion du tech­ni­cien trico­lore trans­pire la sincérité.

« Après près de 10 ans à travailler ensemble, il a été récem­ment décidé que Wimbledon serait mon dernier tournoi avec Frédéric à mes côtés en tant qu’entraîneur. C’est avec beau­coup de respect, de recon­nais­sance et d’admiration que je le remercie aujourd’hui pour le dévoue­ment et la passion qu’il a amené tous les jours à la réus­site de mon projet sportif. Depuis mes 16 ans, il s’est assuré de ma progres­sion et m’a aidé à vivre des moments magni­fiques à travers ce sport. Il était tout aussi présent dans les moments les plus diffi­ciles de ma carrière et c’est dans ces moments que j’ai su trouver le calme, la séré­nité et la sagesse néces­saire chez lui pour traverser ces épreuves. Avec le recul, je peux dire aujourd’hui qu’en plus d’avoir été un excellent entraî­neur, il a été un vrai mentor pour moi dans mon passage à la vie adulte. Fred, merci pour ton exem­pla­rité durant toutes ces années passées ensemble. Je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui sans toi. Je te souhaite tout le meilleur dans tes futurs projets. »