Félix Auger‐Aliassime vient d’effectuer un grand changement dans sa carrière, trois jours après une défaite cruelle en cinq sets, au super tie‐break, contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon.
En effet, le Canadien a décidé de mettre fin à 10 ans de collaboration avec l’entraîneur français, Frédéric Fontang.
Alors qu’il a eu plusieurs opportunité de faire ce choix, notamment lorsque sa carrière vacillait un peu entre fin 2023 et fin 2024, le 4e joueur mondial a finalement choisi de trancher alors qu’il n’a jamais été aussi bien classé et qu’il n’a probablement jamais aussi bien joué. Certainement dans le but de passer un vrai cap vers le sommet.
On a en tout cas de hâte de connaître l’identité de son nouvel entraîneur. En attendant, le message écrit sur son compte Instagram à l’attention du technicien tricolore transpire la sincérité.
« Après près de 10 ans à travailler ensemble, il a été récemment décidé que Wimbledon serait mon dernier tournoi avec Frédéric à mes côtés en tant qu’entraîneur. C’est avec beaucoup de respect, de reconnaissance et d’admiration que je le remercie aujourd’hui pour le dévouement et la passion qu’il a amené tous les jours à la réussite de mon projet sportif. Depuis mes 16 ans, il s’est assuré de ma progression et m’a aidé à vivre des moments magnifiques à travers ce sport. Il était tout aussi présent dans les moments les plus difficiles de ma carrière et c’est dans ces moments que j’ai su trouver le calme, la sérénité et la sagesse nécessaire chez lui pour traverser ces épreuves. Avec le recul, je peux dire aujourd’hui qu’en plus d’avoir été un excellent entraîneur, il a été un vrai mentor pour moi dans mon passage à la vie adulte. Fred, merci pour ton exemplarité durant toutes ces années passées ensemble. Je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui sans toi. Je te souhaite tout le meilleur dans tes futurs projets. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 18:50