Alors que l’ATP a publié, comme tous les lundis, la mise à jour de son classement mondial, un joueur français se démarque après avoir enregistré la plus forte progression de la semaine.
Il s’agit bien évidemment d’Arthur Gea, qui a glané pas moins de 45 positions, passant de la 127e à la 82e place mondiale, suite à son premier titre sur le circuit principal décroché sur l’ATP 250 de Los Cabos, au Mexique.
Un bond impressionnant synonyme de première apparition dans le fameux Top 100 pour ce joueur de 21 ans qui ne manque pas d’ambitions. Pour rappel, il a clairement fait savoir à la FFT qu’il méritait de recevoir l’invitation réservée à un joueur français pour l’US Open dans le cadre d’un accord entre la Fédération française et américaine.
Publié le lundi 3 août 2026 à 14:04