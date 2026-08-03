Accueil ATP

L’énorme bond au clas­se­ment du Français Arthur Gea après son gros coup d’éclat

Par
Thomas S
-
81

Alors que l’ATP a publié, comme tous les lundis, la mise à jour de son clas­se­ment mondial, un joueur fran­çais se démarque après avoir enre­gistré la plus forte progres­sion de la semaine.

Il s’agit bien évidem­ment d’Arthur Gea, qui a glané pas moins de 45 posi­tions, passant de la 127e à la 82e place mondiale, suite à son premier titre sur le circuit prin­cipal décroché sur l’ATP 250 de Los Cabos, au Mexique. 

Un bond impres­sion­nant syno­nyme de première appa­ri­tion dans le fameux Top 100 pour ce joueur de 21 ans qui ne manque pas d’am­bi­tions. Pour rappel, il a clai­re­ment fait savoir à la FFT qu’il méri­tait de rece­voir l’in­vi­ta­tion réservée à un joueur fran­çais pour l’US Open dans le cadre d’un accord entre la Fédération fran­çaise et américaine. 

Publié le lundi 3 août 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥