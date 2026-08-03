Alors que l’ATP a publié, comme tous les lundis, la mise à jour de son clas­se­ment mondial, un joueur fran­çais se démarque après avoir enre­gistré la plus forte progres­sion de la semaine.

Il s’agit bien évidem­ment d’Arthur Gea, qui a glané pas moins de 45 posi­tions, passant de la 127e à la 82e place mondiale, suite à son premier titre sur le circuit prin­cipal décroché sur l’ATP 250 de Los Cabos, au Mexique.

Un bond impres­sion­nant syno­nyme de première appa­ri­tion dans le fameux Top 100 pour ce joueur de 21 ans qui ne manque pas d’am­bi­tions. Pour rappel, il a clai­re­ment fait savoir à la FFT qu’il méri­tait de rece­voir l’in­vi­ta­tion réservée à un joueur fran­çais pour l’US Open dans le cadre d’un accord entre la Fédération fran­çaise et américaine.