Sanctionné assez dure­ment avec une disqua­li­fi­ca­tion lors de son match face à Ben Shelton en quarts de finale du tournoi de Washington, en août dernier, Denis Shapovalov avait décidé de faire appel.

S’il avait en partie été entendu, puisque l’ATP avait confirmé que sa disqua­li­fi­ca­tion était logique tout en lui réat­tri­buant ses points et son prize money, le Canadien n’en demeure pas moins furieux deux mois et demi plus tard. Il a fait passer un message dans des propos accordés à Tennis Majors.

« C’est resté dans ma tête. J’étais très contrarié. Même si j’ai récu­péré les 100 points, j’ai perdu tout mon argent. Si vous réduisez l’amende et les taxes, ils m’ont envoyé un chèque de 154 dollars. C’était une sorte d’in­sulte pour moi. L’ATP n’a pas admis qu’elle avait tort. Il y a des joueurs qui ont fait bien pire que ce que j’ai fait et ils n’ont pas été très sanc­tionnés. Je n’ai pas eu de chance et je suis encore contrarié qu’ils n’aient pas admis leur erreur. À ce moment‐là, je ne voulais plus jouer au tennis. Mais après la Coupe Davis, c’était mieux ».