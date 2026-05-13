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L’énorme forfait du jour à Roland‐Garros fait un heureux, et c’est un Français…

Par
Thomas S
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C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de la journée : Lorenzo Musetti, actuel 10e joueur mondial et demi‐finaliste en titre, a été contraint de déclarer forfait pour Roland‐Garros à cause d’une bles­sure à la cuisse.

Un énorme coup dur pour le Grand Chelem pari­sien, quelques semaines après le retrait reten­tis­sant de Carlos Alcaraz, touché au poignet. 

Mais comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, un joueur en profite, et il est Français. Il s’agit en effet de Clément Tabur (26 ans, 168e), qui récu­père l’in­vi­ta­tion de Stan Wawrinka, direc­te­ment qualifié pour le tableau prin­cipal suite au forfait de l’Italien. 

Une magni­fique oppor­tu­nité pour Clément, vain­queur du Challenger de Tallahassee, sur terre battue, le mois dernier. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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