C’est l’information principale de la journée : Lorenzo Musetti, actuel 10e joueur mondial et demi‐finaliste en titre, a été contraint de déclarer forfait pour Roland‐Garros à cause d’une blessure à la cuisse.
Un énorme coup dur pour le Grand Chelem parisien, quelques semaines après le retrait retentissant de Carlos Alcaraz, touché au poignet.
Mais comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, un joueur en profite, et il est Français. Il s’agit en effet de Clément Tabur (26 ans, 168e), qui récupère l’invitation de Stan Wawrinka, directement qualifié pour le tableau principal suite au forfait de l’Italien.
A la suite du retrait malheureux de Lorenzo Musetti en raison d’une blessure survenue à Rome, Stan Wawrinka rentre directement dans le tableau.— FFT (@FFTennis) May 13, 2026
Sa wild‐card revient à Clément Tabur 🇫🇷#RolandGarros pic.twitter.com/cZiHR9tUDQ
Une magnifique opportunité pour Clément, vainqueur du Challenger de Tallahassee, sur terre battue, le mois dernier.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 19:19