Chaque année, les Nitto ATP Finals consti­tuent l’un des derniers grands rendez‐vous de la saison, réunis­sant à Turin, en Italie, les huit meilleurs joueurs de l’année pour se disputer le pres­ti­gieux titre de « Maître ».

Véritable consé­cra­tion après une longue saison sur le circuit, cette quali­fi­ca­tion repré­sente énor­mé­ment pour les joueurs concernés. Mais au‐delà du pres­tige et des points ATP en jeu, l’enjeu finan­cier est tout simple­ment colossal.

Avec une dota­tion globale record de 15,75 millions de dollars en 2026, les orga­ni­sa­teurs ont mis les petits plats dans les grands. Chaque parti­ci­pant est assuré de repartir avec une somme consé­quente, à laquelle viennent s’ajouter des primes pour chaque victoire et chaque étape fran­chie dans la compétition.

C’est un véri­table jackpot qui attend le futur vain­queur, surtout s’il parvient à remporter le tournoi sans concéder la moindre défaite.

Voici le détail du prize money des Nitto ATP Finals 2026 en simple :

Remplaçant : 156 000 $

156 000 $ Prime de parti­ci­pa­tion (3 matchs disputés) : 338 000 $

338 000 $ Chaque victoire en phase de groupes : 405 000 $

405 000 $ Victoire en demi‐finale : 1 206 000 $

1 206 000 $ Victoire en finale : 2 412 000 $

2 412 000 $ Champion invaincu : 5 171 000 $ au total

À noter que ces primes se cumulent. Ainsi, un joueur qui remporte ses trois matchs de poule, sa demi‐finale et sa finale empo­chera la somme astro­no­mique de 5,171 millions de dollars, soit plus de 5 millions de dollars pour seule­ment cinq victoires !

Une récom­pense excep­tion­nelle à laquelle s’ajoutent égale­ment 1 500 points au clas­se­ment ATP.