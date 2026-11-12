Chaque année, les Nitto ATP Finals constituent l’un des derniers grands rendez‐vous de la saison, réunissant à Turin, en Italie, les huit meilleurs joueurs de l’année pour se disputer le prestigieux titre de « Maître ».
Véritable consécration après une longue saison sur le circuit, cette qualification représente énormément pour les joueurs concernés. Mais au‐delà du prestige et des points ATP en jeu, l’enjeu financier est tout simplement colossal.
Avec une dotation globale record de 15,75 millions de dollars en 2026, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Chaque participant est assuré de repartir avec une somme conséquente, à laquelle viennent s’ajouter des primes pour chaque victoire et chaque étape franchie dans la compétition.
C’est un véritable jackpot qui attend le futur vainqueur, surtout s’il parvient à remporter le tournoi sans concéder la moindre défaite.
Voici le détail du prize money des Nitto ATP Finals 2026 en simple :
- Remplaçant : 156 000 $
- Prime de participation (3 matchs disputés) : 338 000 $
- Chaque victoire en phase de groupes : 405 000 $
- Victoire en demi‐finale : 1 206 000 $
- Victoire en finale : 2 412 000 $
- Champion invaincu : 5 171 000 $ au total
À noter que ces primes se cumulent. Ainsi, un joueur qui remporte ses trois matchs de poule, sa demi‐finale et sa finale empochera la somme astronomique de 5,171 millions de dollars, soit plus de 5 millions de dollars pour seulement cinq victoires !
Une récompense exceptionnelle à laquelle s’ajoutent également 1 500 points au classement ATP.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 18:44