Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par Tennis Uptodate, l’an­cien numéro 1 mondial a évoqué ses trois finales perdues à Wimbledon contre Roger Federer (2004, 2005 et 2009).

« Ma vie aujourd’hui, au‐delà de la façon dont les gens envi­sagent une carrière, ne serait proba­ble­ment pas diffé­rente. Mais je suis telle­ment amou­reux de ce tournoi que cela aurait rempli mon cœur d’amour d’en devenir l’un des cham­pions. Cela m’au­rait rendu infi­ni­ment humble. Lorsque j’ai perdu en 2004 et 2005 en finale, j’étais presque sûr que je tente­rais à nouveau ma chance. Il y a eu Roger… Et c’est comme échapper à une tempête de pluie dont on sait qu’elle va arriver, non ? Et je ne suis pas assez rapide ».