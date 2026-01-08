S’ils ont décidé de ne pas faire de tournoi avant l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont néan­moins se retrouver pour un match d’ex­hi­bi­tion à Séoul en Corée du Sud ce samedi.

Pour s’af­fronter dans une partie sans enjeu, à huit jours du début du premier Grand Chelem de l’année, les deux meilleurs joueurs du monde devraient toucher selon la Gazzetta dello Sport environ 2 millions de dollars chacun !

Le quoti­dien italien précise qu’il s’agit de « rumeurs non confir­mées mais très crédibles ».

Playing a #Sincaraz exhi­bi­tion isn’t the best just a week before the Australian Open starts. But with a €2,000,000 $ fee each, every­thing becomes much easier 😅



According to @Gazzetta_it esti­mates.



An exhi­bi­tion match that’s worth finan­cially as much as a final in Melbourne. pic.twitter.com/pbKtWBxOnm — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) January 8, 2026

Déjà un joli chèque à encaisser pour Alcaraz et Sinner !