L’énorme somme touchée par Alcaraz et Sinner pour s’af­fronter avant l’Open d’Australie

S’ils ont décidé de ne pas faire de tournoi avant l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont néan­moins se retrouver pour un match d’ex­hi­bi­tion à Séoul en Corée du Sud ce samedi. 

Pour s’af­fronter dans une partie sans enjeu, à huit jours du début du premier Grand Chelem de l’année, les deux meilleurs joueurs du monde devraient toucher selon la Gazzetta dello Sport environ 2 millions de dollars chacun ! 

Le quoti­dien italien précise qu’il s’agit de « rumeurs non confir­mées mais très crédibles ».

Déjà un joli chèque à encaisser pour Alcaraz et Sinner !

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 14:20

