S’ils ont décidé de ne pas faire de tournoi avant l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont néanmoins se retrouver pour un match d’exhibition à Séoul en Corée du Sud ce samedi.
Pour s’affronter dans une partie sans enjeu, à huit jours du début du premier Grand Chelem de l’année, les deux meilleurs joueurs du monde devraient toucher selon la Gazzetta dello Sport environ 2 millions de dollars chacun !
Le quotidien italien précise qu’il s’agit de « rumeurs non confirmées mais très crédibles ».
Playing a #Sincaraz exhibition isn’t the best just a week before the Australian Open starts. But with a €2,000,000 $ fee each, everything becomes much easier 😅— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) January 8, 2026
According to @Gazzetta_it estimates.
An exhibition match that’s worth financially as much as a final in Melbourne. pic.twitter.com/pbKtWBxOnm
Déjà un joli chèque à encaisser pour Alcaraz et Sinner !
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 14:20