Alors que beau­coup s’interrogent sur l’émergence, à court ou moyen terme, d’un « troi­sième homme » capable de bous­culer l’ordre établi par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, Jamie Delgado, entraî­neur de Jack Draper depuis octobre dernier, a affiché clai­re­ment ses ambi­tions dans un entre­tien accordé à Sky Sports.

« Ça pour­rait être Jack. Pourquoi pas ? C’est comme ça que je le vois et que je le pense. C’est aussi comme ça qu’il le voit aussi. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas Jack. Je pense qu’il a déjà suffi­sam­ment fait ses preuves pour que les gens pensent à juste titre que ça pour­rait être lui. Il a remporté un un Masters 1000, il a atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem. Il a battu Carlos. Je ne pense pas qu’il ait battu Jannik, mais je pense que le plus impor­tant, c’est qu’il ait obtenu ces résul­tats, qui lui ont donné la confiance néces­saire pour peut‐être battre ces joueurs dans les matchs les plus impor­tants. Alcaraz et Sinner sont évidem­ment très jeunes et on pense que cela va durer un certain temps, mais c’est diffi­cile. Je sais qu’ils donnent l’im­pres­sion que c’est très facile d’être là et de gagner ces tour­nois, mais cela demande beau­coup d’ef­forts et si vous baissez de 5 % votre menta­lité, votre soif de victoire, cet avan­tage qui vous permet de gagner ces tour­nois, vous risquez de perdre quelques matchs. Même l’année dernière, Dimitrov aurait pu battre Sinner à Wimbledon et il a eu du mal contre Spizzirri à l’Open d’Australie. Il y a des matchs qu’il peut perdre, mais pour quel­qu’un comme Jack, il va devoir très bien jouer, s’amé­liorer, et ce serait bien s’ils bais­saient un peu leur niveau. »