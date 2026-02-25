Alors que beaucoup s’interrogent sur l’émergence, à court ou moyen terme, d’un « troisième homme » capable de bousculer l’ordre établi par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs à eux deux des neuf derniers tournois du Grand Chelem, Jamie Delgado, entraîneur de Jack Draper depuis octobre dernier, a affiché clairement ses ambitions dans un entretien accordé à Sky Sports.
« Ça pourrait être Jack. Pourquoi pas ? C’est comme ça que je le vois et que je le pense. C’est aussi comme ça qu’il le voit aussi. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas Jack. Je pense qu’il a déjà suffisamment fait ses preuves pour que les gens pensent à juste titre que ça pourrait être lui. Il a remporté un un Masters 1000, il a atteint les demi‐finales d’un Grand Chelem. Il a battu Carlos. Je ne pense pas qu’il ait battu Jannik, mais je pense que le plus important, c’est qu’il ait obtenu ces résultats, qui lui ont donné la confiance nécessaire pour peut‐être battre ces joueurs dans les matchs les plus importants. Alcaraz et Sinner sont évidemment très jeunes et on pense que cela va durer un certain temps, mais c’est difficile. Je sais qu’ils donnent l’impression que c’est très facile d’être là et de gagner ces tournois, mais cela demande beaucoup d’efforts et si vous baissez de 5 % votre mentalité, votre soif de victoire, cet avantage qui vous permet de gagner ces tournois, vous risquez de perdre quelques matchs. Même l’année dernière, Dimitrov aurait pu battre Sinner à Wimbledon et il a eu du mal contre Spizzirri à l’Open d’Australie. Il y a des matchs qu’il peut perdre, mais pour quelqu’un comme Jack, il va devoir très bien jouer, s’améliorer, et ce serait bien s’ils baissaient un peu leur niveau. »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 14:28