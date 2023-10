Si Leo Borg a toujours fait plus parler de lui avec de son nom de famille plutôt que grâce à ses perfor­mances sur le court, le fils de l’illustre Bjorn, seule­ment âgé de 20 ans, a fait mentir certains de ses détrac­teurs ces derniers mois.

Déjà en réali­sant une très belle progres­sion au clas­se­ment ATP (+218 places en un an) puis en s’illus­trant en Coupe Davis où, malgré trois défaites, il a donné du fil à retordre à des joueurs confirmés comme Pospisil et Garin.

Invité cette semaine de l’ATP 250 de Stockholm sur lequel il s’est logi­que­ment incliné face au 35e mondial, Laslo Djere (6−3, 6–3), le jeune Leo n’a pas pu échappé à une ques­tion sur son paternel. Et s’il recon­nait que les compa­rai­sons seront inévi­tables, il entend bien construire son propre chemin.

« On me compa­rera toujours à mon père, il n’y a rien d’étrange à cela. En même temps, j’es­saie de me faire mon propre nom. Je joue pour moi et non pour mon père », a déclaré celui qui a remporté deux tour­nois Futures cette saison.