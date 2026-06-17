Disponible depuis le 29 mai dernier sur Netflix, la série‐documentaire consacrée à Rafael Nadal continue de susciter de nombreuses réactions, bien au‐delà du monde du tennis.
Parmi ses spectateurs les plus prestigieux figure notamment Lionel Messi. Après avoir inscrit un triplé face à l’Algérie lors de l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du monde, la légende du football a évoqué son admiration pour l’homme aux 14 Roland‐Garros et confié s’être largement reconnue dans le portrait dressé du Majorquin.
« Je regarde en ce moment le documentaire sur Rafa Nadal et je m’identifie beaucoup à lui. Nous sommes très similaires. Je pense que nous avons un état d’esprit similaire. Je veux toujours donner le meilleur de moi‐même, c’est comme ça que je prends du plaisir. Et tant que je serai capable de le faire, je serai là. »
Rafa Nadal, la inspiración de Leo Messi— Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) June 17, 2026
“Estoy viendo su serie y me identifico mucho con él”@abc_es pic.twitter.com/FU3aLKFQWy
Un magnifique hommage d’une icône du sport à une autre.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 11:54