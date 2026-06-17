Disponible depuis le 29 mai dernier sur Netflix, la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal continue de susciter de nombreuses réac­tions, bien au‐delà du monde du tennis.

Parmi ses spec­ta­teurs les plus pres­ti­gieux figure notam­ment Lionel Messi. Après avoir inscrit un triplé face à l’Algérie lors de l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du monde, la légende du foot­ball a évoqué son admi­ra­tion pour l’homme aux 14 Roland‐Garros et confié s’être large­ment reconnue dans le portrait dressé du Majorquin.

« Je regarde en ce moment le docu­men­taire sur Rafa Nadal et je m’identifie beau­coup à lui. Nous sommes très simi­laires. Je pense que nous avons un état d’es­prit simi­laire. Je veux toujours donner le meilleur de moi‐même, c’est comme ça que je prends du plaisir. Et tant que je serai capable de le faire, je serai là. »

Rafa Nadal, la inspi­ra­ción de Leo Messi



“Estoy viendo su serie y me iden­ti­fico mucho con él”@abc_es pic.twitter.com/FU3aLKFQWy — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) June 17, 2026

Un magni­fique hommage d’une icône du sport à une autre.