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Leo Messi : « Je regarde en ce moment le docu­men­taire sur Rafael Nadal et je m’identifie beau­coup à lui. Nous sommes très similaires »

Par
Baptiste Mulatier
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Disponible depuis le 29 mai dernier sur Netflix, la série‐documentaire consa­crée à Rafael Nadal continue de susciter de nombreuses réac­tions, bien au‐delà du monde du tennis.

Parmi ses spec­ta­teurs les plus pres­ti­gieux figure notam­ment Lionel Messi. Après avoir inscrit un triplé face à l’Algérie lors de l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du monde, la légende du foot­ball a évoqué son admi­ra­tion pour l’homme aux 14 Roland‐Garros et confié s’être large­ment reconnue dans le portrait dressé du Majorquin.

« Je regarde en ce moment le docu­men­taire sur Rafa Nadal et je m’identifie beau­coup à lui. Nous sommes très simi­laires. Je pense que nous avons un état d’es­prit simi­laire. Je veux toujours donner le meilleur de moi‐même, c’est comme ça que je prends du plaisir. Et tant que je serai capable de le faire, je serai là. »

Un magni­fique hommage d’une icône du sport à une autre. 

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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