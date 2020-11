Le capitaine de l’équipe de Coupe Davis de Grande-Bretagne, Leon Smith, s’est fait l’écho des propos d’Andy Murray à propos d’un vaccin obligatoire pour les sportifs, même s’il est resté un poil plus mesuré.

« Vous devez faire confiance aux scientifiques pour garantir la sécurité autour des vaccins et lorsqu’ils diront qu’il est bon pour la population je serais certainement heureux de le prendre, a confirmé Smith. Les choses évoluent à un tel rythme et nous vérifions tous nos téléphones tous les jours pour voir quels sont les derniers développements. Nous avons de l’eau boueuse à traverser au cours des premiers mois de l’année, mais quand un vaccin arrivera, ce sera énorme pour tout le monde, y compris pour notre sport. Les scientifiques ne cessent de nous dire que ça va être mieux après le printemps. Mais ce n’est pas seulement le vaccin, car je suis certain qu’à moment-là, les protocoles de test seront beaucoup plus avancés qu’aujourd’hui pour avoir des tests rapides afin d’attirer les fans. Ce sera vraiment bien quand cela se produira. »