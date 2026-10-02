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Les belles retrou­vailles entre Nadal et Gasquet à l’entraînement

Par
Henri Touchard
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Ce sont des images qui feront plaisir à leur plus grand fan.

Rafael Nadal et Richard Gasquet feront équipe ce week‐end du côté de la Rafael Nadal Academy, avec David Ferrer et Carlos Moyà, en marge d’une exhi­bi­tion orga­nisée par l’Espagnol.

Ils affron­te­ront l’autre équipe, composée d’Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin.

Des images d’un entraî­ne­ment ont été parta­gées par le compte X de la Rafael Nadal Academy et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la bonne humeur semble régner à l’entraînement.

Des retrou­vailles qui nous rappellent les nombreux matchs entre Richard et Rafa.

Elles seront sans doute un meilleur souvenir pour le déten­teur de 22 titres du Grand Chelem, puisqu’il aura battu le Français à 18 reprises, contre aucune victoire pour ce dernier.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 19:10

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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