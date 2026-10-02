Ce sont des images qui feront plaisir à leur plus grand fan.
Rafael Nadal et Richard Gasquet feront équipe ce week‐end du côté de la Rafael Nadal Academy, avec David Ferrer et Carlos Moyà, en marge d’une exhibition organisée par l’Espagnol.
Ils affronteront l’autre équipe, composée d’Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin.
Des images d’un entraînement ont été partagées par le compte X de la Rafael Nadal Academy et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la bonne humeur semble régner à l’entraînement.
Des retrouvailles qui nous rappellent les nombreux matchs entre Richard et Rafa.
Elles seront sans doute un meilleur souvenir pour le détenteur de 22 titres du Grand Chelem, puisqu’il aura battu le Français à 18 reprises, contre aucune victoire pour ce dernier.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 19:10