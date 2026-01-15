AccueilATP"Les chances de Djokovic de remporter un 25e Grand Chelem diminuent, mais...
« Les chances de Djokovic de remporter un 25e Grand Chelem dimi­nuent, mais avec un cham­pion comme Novak, le tennis nous a appris une chose… »

Thomas S
Par Thomas S

Et si cette édition 2026 de l’Open d’Australie était véri­ta­ble­ment la dernière chance pour Novak Djokovic de remporter un titre du Grand Chelem ? Il faut dire qu’à bientôt 39 ans et avec un corps de plus en plus rouillé, le Serbe n’aura plus beau­coup d’occasions. 

Interrogée par nos confrères de Tennis 365, l’an­cienne 5e joueuse mondiale, Anna Chakvetadze, a fait part de cette réalité même si elle a tenu à rappeler une chose à propos de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. 

« Avec le temps, cela devient natu­rel­le­ment plus diffi­cile. Même les grands athlètes comme Djokovic ne deviennent pas plus rapides avec l’âge. De jeunes joueurs font leur appa­ri­tion, plus ambi­tieux, plus athlé­tiques, plus explo­sifs. Il est donc évident que les chances dimi­nuent à chaque saison. Mais avec un cham­pion comme Novak, le tennis nous a appris une chose : ne jamais dire jamais. »

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 15:45

