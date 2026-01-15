Et si cette édition 2026 de l’Open d’Australie était véritablement la dernière chance pour Novak Djokovic de remporter un titre du Grand Chelem ? Il faut dire qu’à bientôt 39 ans et avec un corps de plus en plus rouillé, le Serbe n’aura plus beaucoup d’occasions.
Interrogée par nos confrères de Tennis 365, l’ancienne 5e joueuse mondiale, Anna Chakvetadze, a fait part de cette réalité même si elle a tenu à rappeler une chose à propos de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem.
« Avec le temps, cela devient naturellement plus difficile. Même les grands athlètes comme Djokovic ne deviennent pas plus rapides avec l’âge. De jeunes joueurs font leur apparition, plus ambitieux, plus athlétiques, plus explosifs. Il est donc évident que les chances diminuent à chaque saison. Mais avec un champion comme Novak, le tennis nous a appris une chose : ne jamais dire jamais. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 15:45