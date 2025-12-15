Jannik Sinner ne fait pas semblant lorsque les points et les moments sont particulièrement importants dans l’issue d’une rencontre. Alors que l’heure est aux bilans après cette saison, les statistiques affichées par le joueur italien dans les jeux décisifs sont tout simplement exceptionnelles.
En remportant 16 des 19 tie‐break disputés en 2025, l’actuel 2e joueur mondial est de loin le joueur du circuit le plus performant dans ce domaine (84% de réussite contre 73% pour Ruud et Dimitrov, respectivement deuxième et troisième de ce classement.)
À noter que Carlos Alcaraz ne figure pas parmi les meilleurs joueurs dans ce secteur à cause d’un bilan assez mitigé (16 jeux décisifs remportés pour 10 concédés en 2025).
If we look at careers Tie‐Breaks performance, #Djokovic bad results this year mean he drops to N2 in All‐Time Win% stats. #Federer is the new leader. #Sinner (4th) & #Alcaraz (8th) are already in the Top8 !#Isner won & played the most TBs. He & #Karlovic played >1 TB/match ! pic.twitter.com/TcjN1kCz31
Et si l’on regarde maintenant le classement des meilleurs joueurs de l’histoire dans les jeux décisifs (voir ci‐dessus), on peut remarquer que Sinner, déjà quatrième avec 63,8 % de réussite, n’est pas très loin des deux premiers, Roger Federer (65,4 %) et Novak Djokovic (65,2). Et autant dire que s’il continue sur cette lancée, il ne va pas rester longtemps à cette position.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 16:47