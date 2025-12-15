Jannik Sinner ne fait pas semblant lorsque les points et les moments sont parti­cu­liè­re­ment impor­tants dans l’issue d’une rencontre. Alors que l’heure est aux bilans après cette saison, les statis­tiques affi­chées par le joueur italien dans les jeux déci­sifs sont tout simple­ment exceptionnelles.

En rempor­tant 16 des 19 tie‐break disputés en 2025, l’ac­tuel 2e joueur mondial est de loin le joueur du circuit le plus perfor­mant dans ce domaine (84% de réus­site contre 73% pour Ruud et Dimitrov, respec­ti­ve­ment deuxième et troi­sième de ce classement.)

À noter que Carlos Alcaraz ne figure pas parmi les meilleurs joueurs dans ce secteur à cause d’un bilan assez mitigé (16 jeux déci­sifs remportés pour 10 concédés en 2025).

(2÷2)

If we look at careers Tie‐Breaks perfor­mance, #Djokovic bad results this year mean he drops to N2 in All‐Time Win% stats. #Federer is the new leader. #Sinner (4th) & #Alcaraz (8th) are already in the Top8 !#Isner won & played the most TBs. He & #Karlovic played >1 TB/match ! pic.twitter.com/TcjN1kCz31 — Philippe A (@PhilBlack09) December 9, 2025

Et si l’on regarde main­te­nant le clas­se­ment des meilleurs joueurs de l’his­toire dans les jeux déci­sifs (voir ci‐dessus), on peut remar­quer que Sinner, déjà quatrième avec 63,8 % de réus­site, n’est pas très loin des deux premiers, Roger Federer (65,4 %) et Novak Djokovic (65,2). Et autant dire que s’il continue sur cette lancée, il ne va pas rester long­temps à cette position.