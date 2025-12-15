AccueilATPLes chiffres exceptionnels de Sinner dans les jeux décisifs, Federer et Djokovic...
ATP

Les chiffres excep­tion­nels de Sinner dans les jeux déci­sifs, Federer et Djokovic ont du souci à se faire

Thomas S
Par Thomas S

-

122

Jannik Sinner ne fait pas semblant lorsque les points et les moments sont parti­cu­liè­re­ment impor­tants dans l’issue d’une rencontre. Alors que l’heure est aux bilans après cette saison, les statis­tiques affi­chées par le joueur italien dans les jeux déci­sifs sont tout simple­ment exceptionnelles. 

En rempor­tant 16 des 19 tie‐break disputés en 2025, l’ac­tuel 2e joueur mondial est de loin le joueur du circuit le plus perfor­mant dans ce domaine (84% de réus­site contre 73% pour Ruud et Dimitrov, respec­ti­ve­ment deuxième et troi­sième de ce classement.)

À noter que Carlos Alcaraz ne figure pas parmi les meilleurs joueurs dans ce secteur à cause d’un bilan assez mitigé (16 jeux déci­sifs remportés pour 10 concédés en 2025). 

Et si l’on regarde main­te­nant le clas­se­ment des meilleurs joueurs de l’his­toire dans les jeux déci­sifs (voir ci‐dessus), on peut remar­quer que Sinner, déjà quatrième avec 63,8 % de réus­site, n’est pas très loin des deux premiers, Roger Federer (65,4 %) et Novak Djokovic (65,2). Et autant dire que s’il continue sur cette lancée, il ne va pas rester long­temps à cette position. 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 16:47

Article précédent
Danielle Collins fait passer un message à ses ex‐petits amis : « Je tiens à remer­cier mon théra­peute et tous les hommes gays qui m’ont aidé à atteindre l’âge de 32 ans »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.