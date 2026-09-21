Alors que la 9e édition de la Laver Cup, la compétition par équipe créée par Roger Federer, débutera dans quelques jours du côté de l’O2 Arena de Londres (du 25 au 27 septembre), l’organisation a dévoilé l’identité des deux remplaçants.
Et si personne n’aurait parié sur eux en début d’année, force est de constater qu’Arthur Fery et Ignacio Buse, grâce à leur très belle saison, n’ont pas volé leur place.
Laver Cup London alternates are locked in 🔒— Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2026
Arthur Fery joins Team Europe and Ignacio Buse joins Team World. #LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/kXMQrGlAAL
À noter que Carlos Alcaraz et Alexander Zverev seront les leaders de la Team Europe tandis que Taylor Fritz et Alex De Minaur auront la lourde tâche de réaliser le doublé avec la Team World.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 12:36