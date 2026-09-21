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Les deux rempla­çants inat­tendus pour la compé­ti­tion de Roger Federer

Par
Thomas S
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Alors que la 9e édition de la Laver Cup, la compé­ti­tion par équipe créée par Roger Federer, débu­tera dans quelques jours du côté de l’O2 Arena de Londres (du 25 au 27 septembre), l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé l’iden­tité des deux remplaçants. 

Et si personne n’au­rait parié sur eux en début d’année, force est de constater qu’Arthur Fery et Ignacio Buse, grâce à leur très belle saison, n’ont pas volé leur place. 

À noter que Carlos Alcaraz et Alexander Zverev seront les leaders de la Team Europe tandis que Taylor Fritz et Alex De Minaur auront la lourde tâche de réaliser le doublé avec la Team World. 

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 12:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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