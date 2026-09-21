Alors que la 9e édition de la Laver Cup, la compé­ti­tion par équipe créée par Roger Federer, débu­tera dans quelques jours du côté de l’O2 Arena de Londres (du 25 au 27 septembre), l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé l’iden­tité des deux remplaçants.

Et si personne n’au­rait parié sur eux en début d’année, force est de constater qu’Arthur Fery et Ignacio Buse, grâce à leur très belle saison, n’ont pas volé leur place.

Laver Cup London alter­nates are locked in 🔒



Arthur Fery joins Team Europe and Ignacio Buse joins Team World. #LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/kXMQrGlAAL — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2026

À noter que Carlos Alcaraz et Alexander Zverev seront les leaders de la Team Europe tandis que Taylor Fritz et Alex De Minaur auront la lourde tâche de réaliser le doublé avec la Team World.