Le coach forma­teur d’Aslan Karatsev, Alexander Kuprin a été inter­rogé par nos confrères du site russe Sport.ru et il ne mâche pas ses mots.

Expliquant le parcours de son ex‐poulain qui est la révé­la­tion de la saison, il a insisté sur les pratiques peu recom­man­dables de Günter Bresnik : « À l’époque où j’étais l’en­traî­neur prin­cipal, nous étions constam­ment en train d’ex­pé­ri­menter, de tester des choses. Günter Bresnik lui a proposé un contrat, mais il a demandé 30% des gains. Je pense que Thiem a rompu avec lui à cause de ça. D’un côté, Bresnik l’a fait éclore au plus haut‐niveau, mais en ce qui me concerne, c’est une pie qui le suit »

Plus le temps passe, plus les langues se délient concer­nant le coach forma­teur de Thiem.

Cela pour­rait en effet expli­quer les vives tensions qui existent encore entre Dominic et Günter.

Cela pose aussi la ques­tion du rôle du coach dans la réus­site d’un joueur au plus haut‐niveau. Comme d’ha­bi­tude, il est à souli­gner que la rému­né­ra­tion de l’en­traî­neur reste un vrai sujet tabou dans le monde du tennis.