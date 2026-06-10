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Les ennuis conti­nuent pour Lorenzo Musetti, qui va encore perdre gros

Par
Thomas S
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Lorenzo Musetti est maudit.

Si tout le monde se souvient de son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, le talen­tueux italien s’est de nouveau blessé il y a un mois, au niveau du muscle fémoral droit.

Forfait pour Roland‐Garros où il était demi‐finaliste en titre, l’Italien, redes­cendu depuis ce lundi au 16e rang mondial, a égale­ment annoncé son retrait de l’ATP 500 du Queen’s (du 15 au 21 juin) où il avait atteint la finale en 2025. 

Une sacrée mauvaise nouvelle pour Musetti qui va par consé­quent quitter le Top 20 mondial (virtuel­le­ment 21e devant Arthur Fils) à l’issue du tournoi londo­nien, dans dix jours. Et pour ne rien arranger, sa présence à Wimbledon est encore loin d’être assurée.

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 18:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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