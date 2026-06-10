Lorenzo Musetti est maudit.
Si tout le monde se souvient de son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, le talentueux italien s’est de nouveau blessé il y a un mois, au niveau du muscle fémoral droit.
Forfait pour Roland‐Garros où il était demi‐finaliste en titre, l’Italien, redescendu depuis ce lundi au 16e rang mondial, a également annoncé son retrait de l’ATP 500 du Queen’s (du 15 au 21 juin) où il avait atteint la finale en 2025.
Entry List Update – ATP Queen’s 🇬🇧— SpazioTennis (@SpazioTennis) June 10, 2026
OUT : Musetti, Darderi, Vacherot, Rune, Draper
IN : Diallo, van de Zandschulp, Medjedovic, Buse, Tirante
NEXT : Fucsovics
QUALY
OUT : Buse, Diallo, Atmane, J.Cerundolo
IN : Svajda, Merida, Walton, Hijikata
NEXT : Shimabukuro…
Une sacrée mauvaise nouvelle pour Musetti qui va par conséquent quitter le Top 20 mondial (virtuellement 21e devant Arthur Fils) à l’issue du tournoi londonien, dans dix jours. Et pour ne rien arranger, sa présence à Wimbledon est encore loin d’être assurée.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 18:03