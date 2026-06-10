Lorenzo Musetti est maudit.

Si tout le monde se souvient de son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, le talen­tueux italien s’est de nouveau blessé il y a un mois, au niveau du muscle fémoral droit.

Forfait pour Roland‐Garros où il était demi‐finaliste en titre, l’Italien, redes­cendu depuis ce lundi au 16e rang mondial, a égale­ment annoncé son retrait de l’ATP 500 du Queen’s (du 15 au 21 juin) où il avait atteint la finale en 2025.

Entry List Update – ATP Queen’s 🇬🇧



OUT : Musetti, Darderi, Vacherot, Rune, Draper

IN : Diallo, van de Zandschulp, Medjedovic, Buse, Tirante

NEXT : Fucsovics



QUALY

OUT : Buse, Diallo, Atmane, J.Cerundolo

IN : Svajda, Merida, Walton, Hijikata

NEXT : Shimabukuro… — SpazioTennis (@SpazioTennis) June 10, 2026

Une sacrée mauvaise nouvelle pour Musetti qui va par consé­quent quitter le Top 20 mondial (virtuel­le­ment 21e devant Arthur Fils) à l’issue du tournoi londo­nien, dans dix jours. Et pour ne rien arranger, sa présence à Wimbledon est encore loin d’être assurée.