Alors que la presse italienne a dévoilé il y a quelques heures que Jannil Sinner avait été opéré avec succès du genou droit, ce mardi en Finlande, l’in­té­ressé a confirmé l’in­for­ma­tion en publiant un message d’ex­pli­ca­tion sur ses réseaux sociaux avec une photo.

Visiblement fatigué, l’Italien a expliqué avoir tout essayé pour éviter la chirurgie.

Over the past few months, toge­ther with my team we’ve tried every­thing to treat my injury without surgery. After some very encou­ra­ging progress early on, my knee unfor­tu­na­tely didn’t respond as we’d all hoped, that’s why today I underwent a minor surgery to improve the condi­tion… pic.twitter.com/01GJfq3Q8u — Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026

« Au cours des derniers mois, mon équipe et moi avons tout mis en œuvre pour soigner ma bles­sure sans recourir à la chirurgie. Après des progrès très encou­ra­geants au début, mon genou n’a malheu­reu­se­ment pas réagi comme nous l’espérions tous. C’est pour­quoi j’ai subi aujourd’hui une inter­ven­tion chirur­gi­cale mineure visant à améliorer l’état de ma bande­lette ilio‐tibiale. Le terrain me manque énor­mé­ment et je vais désor­mais entamer mon processus de réédu­ca­tion avec mon équipe. Merci pour tout votre soutien. À très bientôt ! Jannik. »