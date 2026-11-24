Alors que la presse italienne a dévoilé il y a quelques heures que Jannil Sinner avait été opéré avec succès du genou droit, ce mardi en Finlande, l’intéressé a confirmé l’information en publiant un message d’explication sur ses réseaux sociaux avec une photo.
Visiblement fatigué, l’Italien a expliqué avoir tout essayé pour éviter la chirurgie.
« Au cours des derniers mois, mon équipe et moi avons tout mis en œuvre pour soigner ma blessure sans recourir à la chirurgie. Après des progrès très encourageants au début, mon genou n’a malheureusement pas réagi comme nous l’espérions tous. C’est pourquoi j’ai subi aujourd’hui une intervention chirurgicale mineure visant à améliorer l’état de ma bandelette ilio‐tibiale. Le terrain me manque énormément et je vais désormais entamer mon processus de rééducation avec mon équipe. Merci pour tout votre soutien. À très bientôt ! Jannik. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 18:13