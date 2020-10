On le sait le Suisse est très interactif avec sa communauté et quelques fois les réponses peuvent créer des surprises. Lorsqu’un internaute lui a demandé quand il pensait arrêter, qu’elle ne fut pas sa surprise quand Stan lui a répondu : « Soon ».

Agé de 34 ans, Stan comme beaucoup de joueurs, vit une saison difficile. Derrière le mot « soon » se cache donc une durée que l’on ne connait pas précisément mais cela devrait dire clairement que le Suisse ne va pas s’éterniser longtemps sur le circuit, la crise sanitaire n’arrange d’ailleurs pas la situation.