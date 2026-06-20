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« Les fausses infor­ma­tions qui circulent au sujet de Jannik Sinner sont inquié­tantes », alerte le jour­na­liste Dario Puppo

Par
Baptiste Mulatier
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Victime d’une énorme défaillance à Roland‐Garros, où il s’est tota­le­ment effondré physi­que­ment alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo au deuxième tour, Jannik Sinner a passé une batterie d’exa­mens qui n’ont révélé aucune anomalie. 

Et alors que le numéro 1 mondial est déjà arrivé à Londres pour préparer Wimbledon, le jour­na­liste italien Dario Puppo a relayé une infor­ma­tion impor­tante sur OA Sport concer­nant le passage à l’hô­pital de son compatriote. 

« Bertolucci a déclaré que ces examens étaient prévus de longue date, même sans ce qui s’est passé à Paris. Contrairement à lui, je n’ai pas de contacts avec l’équipe de Jannik, mais je vous invite tout de même à réflé­chir à la ques­tion. Les fausses infor­ma­tions concer­nant Sinner sont inquié­tantes. Ces derniers temps, lorsque Jannik perd, c’est pour des raisons qui sortent un peu du contexte du court. À Paris, il pensait que ce serait simi­laire à ce qui s’était passé à Rome, il a demandé à son coin de jeu de le laisser tranquille. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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