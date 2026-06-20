Victime d’une énorme défaillance à Roland‐Garros, où il s’est totalement effondré physiquement alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo au deuxième tour, Jannik Sinner a passé une batterie d’examens qui n’ont révélé aucune anomalie.
Et alors que le numéro 1 mondial est déjà arrivé à Londres pour préparer Wimbledon, le journaliste italien Dario Puppo a relayé une information importante sur OA Sport concernant le passage à l’hôpital de son compatriote.
« Bertolucci a déclaré que ces examens étaient prévus de longue date, même sans ce qui s’est passé à Paris. Contrairement à lui, je n’ai pas de contacts avec l’équipe de Jannik, mais je vous invite tout de même à réfléchir à la question. Les fausses informations concernant Sinner sont inquiétantes. Ces derniers temps, lorsque Jannik perd, c’est pour des raisons qui sortent un peu du contexte du court. À Paris, il pensait que ce serait similaire à ce qui s’était passé à Rome, il a demandé à son coin de jeu de le laisser tranquille. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 12:51