Comme chaque lundi, le clas­se­ment ATP vient de sortir et plus les semaines avancent en 2021 et plus le nombre de trico­lores dans le top 100 risque de se faire rare.

Cette semaine, on assiste même à un tir groupé avec Arthur Rinderknech (100e), Pierre‐Hugues Herbert (101ème), Gilles Simon (102ème), Lucas Pouille (103ème).

Cela veut dire qu’il y a encore malgré tout 8 bleus dans les 100 : Jo‐Wilfried Tsonga (93), Corentin Moutet (88), Jérémy Chardy (68), Richard Gasquet (59), Benoit Paire (49), Adrian Mannarino (41), Ugo Humbert (28), Gaël Monfils (18).

Le problème c’est que si Chardy, Mannarino, Humbert sont plutôt protégés par leurs perfor­mances en 2021, quid des autres quand le gel du clas­se­ment sera levé. Cela risque d’être plutot violent.

Si on se base sur la Race, c’est simple, le premier trico­lore est Humbert (30ème), puis suit Chardy (50ème), Rinderknech (53ème), Bonzi (62ème), Mannarino (72ème), Moutet (89ème), P2H (99eme).

On a vit compris ce qu’il peut se passer fin septembre.