En novembre dernier, les frères Bryan annonçaient qu’ils allaient se retirer du circuit après l’US Open 2020. La crise sanitaire du coronavirus ne leur permet pas de dire stop comme ils en rêvaient. Ils comptaient notamment sur Indian Wells et Miami, deux tournois qui comptent énormément pour eux. « C’est évidemment la bonne décision (l’annulation des tournois d’Indian Wells et Miami), mais ça fait mal de ne pas pouvoir remercier une dernière fois les fans de notre ville natale » a expliqué Mike à Yahoo Sports. Une question se pose : vont-ils retarder leur retraite afin d’avoir un véritable adieu ? « Nous n’avons pas encore décidé, a confié Bob toujours à Yahoo Sports. Nous avions ce plan pour dire au revoir et faire monter l’adrénaline une dernière fois et faire le plein de tournois avant de passer à la prochaine étape de notre nouvelle vie. Maintenant, il semble que nous n’allons pas en profiter pleinement. Qu’allons-nous faire si tout est annulé ? Un an peut faire une grande différence. »

Les jumeaux Bob et Mike Bryan sont des légendes du double. Pour ce qui devait être leur dernière saison en 2020 sur le circuit, les Américains avaient remporté un 119e titre ensemble du côté de Delray Beach en février. Numéros 1 mondiaux ensemble, ils ont décroché 16 tournois du Grand Chelem (6 Open d’Australie, 2 Roland-Garros, 3 Wimbledon et 5 US Open), 39 titres en Masters 1000 et quatre Masters. Ils ont aussi été champions olympiques à Londres en 2012 et soulevé le Saladier d’Argent de la Coupe Davis en 2007.